Küçükuncular’ın 20. mağaza gururu

Erdinç Küçükuncular, sahip olduğu kuyumculuk mağazası zincirinin 20.cisini Girne’de Zen Diamond mağazasıyla hizmete açtı. Küçükuncular, ülkeye yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı

Ülkemizin değerli işadamlarından Küçükuncular Yönetim Kurulu başkanı Erdinç Küçükuncular sahip olduğu kuyumculuk mağazası zincirinin 20.cisini geçtiğimiz gün Girne’de Zen Diamond mağazasıyla hizmete sundu.

Girne çarşı merkezinde Salı günü akşamüzeri yapılan görkemli açılış törenine birçok siyasi isim seçkin konuk katıldı.

Zen Diamond Girne mağazasının açılışında konuşma yapan işadamı Erdinç Küçükuncular, “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözünü hatırlatarak kendisinin yanında olan eşi Ceyda Küçükuncular’ı yanına aldı.

Küçükuncular, şirketi bünyesinde Zen Diamond Girne mağazasıyla 22. yılında 20. mağazasını hizmete sunduğunu ve 196 çalışanıyla ülkeye hizmet vermekten gurur duyduğunu ifade ederek, sadece Türkiye değil dünyada bir marka olan Zen Diamond’la çalışmaktan her zaman mutlu olduklarını vurguladı.

Her gün gelişen ve büyüyen Girne’ye yatırımın önemli bir adım olduğunu, ülke turizminin kalbi olan Girne’ye yakışır bir mağazayı hizmete açmak için çalıştıklarını belirten Erdinç Küçükuncular, “Ben doğduğu ülkeye değil doyduğu ülkeye yatırım yapmaya inanan biriyim. Bu nedenle de 20. Mağazamızı Girne’de hizmete sunmaktan dolayı da gururluyum” dedi.

Küçükuncular, Zen Diamond Girne mağazasının ülkeye hayırlı olmasını diledi.