KTTB'den fidan dikim etkinliği

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak ve daha yeşil bir ada için 2007 yılında kurulan KTTB Ormanı’na bugüne kadar yaklaşık 3 bin ağaç dikildiğini ve bu ağaçlara kurak mevsimlerde su verilip bakım yapıldığını belirtti.
Bu yıl zeytin, harnup, incir ve nar fidanı ekeceklerini belirten Gürkut, fidanları sağlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi ve Orman Dairesi’ne teşekkür etti.
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