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KTTB'den fidan dikim etkinliği

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle pazar saat 11.00’de Taşkent Yolu’ndaki KTTB Ormanı’na fidan dikimi yapılacak.

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KTTB'den fidan dikim etkinliği
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KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak ve daha yeşil bir ada için 2007 yılında kurulan KTTB Ormanı’na bugüne kadar yaklaşık 3 bin ağaç dikildiğini ve bu ağaçlara kurak mevsimlerde su verilip bakım yapıldığını belirtti.

Bu yıl zeytin, harnup, incir ve nar fidanı ekeceklerini belirten Gürkut, fidanları sağlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi ve Orman Dairesi’ne teşekkür etti.

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