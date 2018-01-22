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KTOEÖS'ten milletvekillerine Anayasa’ya bağlı kalmaları çağrısı

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KTOEÖS eyleminde Anayasa’nın 1 ve 59’uncu maddelerine yer verilen pankartlar açılırken, milletvekillerinin, ettikleri yeminin içerisinde yer alan ilkelere ve Anayasa’ya bağlı kalmaları istendi

KTOEÖS'ten milletvekillerine Anayasa’ya bağlı kalmaları çağrısı
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler  Sendikası (KTOEÖS), Cumhuriyet Meclisi önünde pankartlı eylem yaparak,  milletvekillerinin, ettikleri yeminin içerisinde yer alan ilkelere ve Anayasa’ya bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizdi.
KTOEÖS eyleminde Anayasa’nın 1 ve 59’uncu maddelerine yer verilen pankartlar açılırken, diğer bir pankartta “Demokratik, çağdaş toplum için, nitelikli bilimsel laik eğitim için saygın, aydın, özgür öğretmen için  insanca bir geçim  ve yaşam için mücadeleye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.
SELMA EYLEM
Basın açıklamasının başında bugün yaşanan olaylara dikkat çeken  KTOEÖS Başkanı Selma Eylem,  bugün  hiç alışık olunmayan  olaylara tanık  olunduğunun altını çizdi.
Eylem,  demokrasi,  insan hak ve özgürlüklerinin mevcut olduğu bir hukuk devletinde  linç  kültürüyle hareket edilmesini, hukuk mücadelesi yerine şiddet eylemlerine başvurulmasını kınadıklarını belirtti.
Eylem, ülkede yasalarla belirlendiği şekilde  çağdaş, laik demokratik toplum  yapısıyla, din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin çatışma  değil, barış içerisinde  yaşamak istediklerini vurgulayarak, tüm kesimlere sağduyu çağrısı yaptı.
Eylem, bugünkü olaylara ilişkin  yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyleyerek, olayları sendikal platform içerisinde değerlendireceklerini ifade etti. Eylem,  sendika olarak yıllardır, nitelikli bilimsel laik eğitim, çağdaş demokratik toplum için saygın, aydın, özgür öğretmen için, insanca  bir geçim ve yaşam için mücadele verdiklerini kaydetti.
Eylem,  “ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, çevre, ilahiyatla başlayan eğitim alanındaki dayatmalar,  toplum mühendisliği ve  toplum yapısının dönüştürülmeye çalışılmasına karşı  mücadelede kararlı olduklarını” kaydetti.
Eylem, “Kendi yurdumuzda, insanca, hakça, temel haklarımızla birlikte barış içinde yaşamayı sonuna  kadar talep edeceğimizi bir kez daha ortaya koyarız” dedi.
Bugün ant içen milletvekillerine Anayasa’nın 1, 7, 8 ve 59’uncu  maddelerini hatırlatan Eylem,  “Meclis’te yemin eden milletvekillerinin yeminin içerisinde yer alan ilkelere, namus ve şeref sözü verdikleri Anayasa’ya bağlılığı hiç unutmamaları, tüm dayatmalar ve dönüştürme politikalarına  karşı dik durmaları gerektiğinin altını çizeriz” dedi.
KTOEÖS’ün eylemine, YKP, DEV-İŞ,  KTÖS, Basın–Sen, Güç-Sen ve  DAÜ-Sen de destek verdi.

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