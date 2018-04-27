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Koza yetiştiricileri ve üreticileri Girne'de buluşuyor

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Koza işiyle uğraşan, koza yetiştiriciliği ve üretimi yapanlar Girne’de düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

Koza yetiştiricileri ve üreticileri Girne'de buluşuyor
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Sorunların dile getirileceği, standartların yükseltilmesi için atılması gereken adımların konuşulacağı toplantıda kozayla ilgili haritalandırma da yapılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Leymosun Kültürevi’nde yapılacak ve halka açık olacak toplantı yarın saat 10.00’da başlayacak. Stratejik bir plan hazırlanmasının da öngörüldüğü toplantıda, örgütlenme çalışmasının başlatılması, “kümeleme” projesinin tanıtımıyla ilgili ilk adımın atılması da hedefleniyor.

Toplantı, Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlamalar Kooperatifi ile Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde koza el işiyle uğraşan, yetiştiriciliği ve üretimi yapanları bir çatı altında toplama hedefiyle düzenliyor.

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