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Koza el işiyle uğraşanlar bir çatı altında toplanacak

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Koza el işiyle uğraşan, yetiştiriciliği ve üretimini yapanları bir çatı altında toplamak için toplantı düzenlenecek

Koza el işiyle uğraşanlar bir çatı altında toplanacak
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Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar  Odası, Esnaf Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlamalar Kooperatifi ile Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde, koza el işiyle uğraşan, yetiştiriciliği ve üretimini yapanları bir çatı altında toplamak amacıyla halka açık toplantı düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Leymosun Kültürevi’nde yapılacak toplantı, 28 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

KÜMELEME PROJESİ TANITILACAK

Toplantıda, koza işiyle uğraşan, yetiştiriciliği ve üretimini yapanların yaşadığı sorunlar ile standartların artırılması görüşülerek, çözüm önerileri aranacak ve bölgelere göre haritalandırma yapılacak.

Stratejik bir plan hazırlanması öngörülen toplantıda, bir örgütlenme çalışmasının başlatılması ve “Kümeleme” projesinin ilk adımının atılması hedefleniyor

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