"Kotak Kıbrıs Türk halkına bıraktığı kalıcı eserleriyle yeri doldurulamaz"

Kotak’ın Kıbrıs Türk halkına bıraktığı kalıcı eserleriyle yeri doldurulamaz bir kişi olduğunu belirten Tahsin, Kotak’ın haksız acımasız eleştirilere de uğradığını ancak bunları sineye çekerek ülkesi için mücadeleye devam ettiğini anlattı

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesine katkıları bulunan, gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak, ölümünün yedinci yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, UBP Milletvekili Ersin Tatar, bazı dernek temsilcileri ile Kotak’ın arkadaşları ve ailesi katıldı.

Çelenklerin konulması ve saygı duruşuyla başlayan törende, sırasıyla, eski bakan ve milletvekillerinden Özel Tahsin ile Nazif Borman, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, UBP Milletvekili Ersin Tatar, BRT Müdürü Aysu Basri Akter, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar ve oğlu Serhat Kotak birer konuşma yaptı.

ÖZEL TAHSİN

Törende ilk konuşmayı yapan Özel Tahsin, Kotak’ın bir kış günü güneş gibi doğduğunu söyleyerek, 72 yıllık yaşamında Kıbrıslı Türklerin kaderine damgasını vurduğunu ve vatanı için her zaman ön saflarda mücadele ettiğini belirtti.

Kotak’ın Kıbrıs Türk halkına bıraktığı kalıcı eserleriyle yeri doldurulamaz bir kişi olduğunu belirten Tahsin, Kotak’ın haksız acımasız eleştirilere de uğradığını ancak bunları sineye çekerek ülkesi için mücadeleye devam ettiğini anlattı.

Tahsin, Kotak’ın uzun vadeli planları ve hayata geçirip günümüze taşınan projeleriyle ilgili bilgi de vererek, Kotak’ın “umudunuz acılarınızdan büyük olmalıdır” sözünü anımsattı verdi.

NAZİF BORMAN

Nazif Borman da, Kotak’ı anmak için sevenleriyle bir araya gelebilmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Borman, İsmet Kotak ile dostluklarını anlatarak, üniversite yıllarında Kıbrıs’ı anlatmak, sonrasında da Kıbrıs Türkü’nün haklarını alması için yaptıkları çalışmaları dile getirdi.

Geçmişte, bugün yaşanan ekonomik zorlukların “katmerlisini” yaşadıklarını dile getiren Borman, ekonomik zorlukların çoğunun üstesinden kooperatifçilikle gelindiğini anlattı

Borman, genç nesillerin de Kotak’ı ve verdiği mücadeleyi bilmesi gerektiğini belirtti.

ZORLU TÖRE

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre de, Kotak’ın tanıma fırsatı bulduğu iyi bir mücahit, yönetici, önder ve lider olduğunu belirtti.

Kotak’ın hiçbir zaman yılgınlığa düşmediğini, eğilmediğini, dik durduğunu ifade eden Töre, o dönemle ilgili yazılacakların geleceğe de ışık tutabileceğini söyledi.

Töre, nelerden geçilerek bugünlere gelindiğinin unutulmaması gerektiğini dile getirerek, yaşananları gelecek nesillere aktarmanın bir görev olduğunu vurguladı.

ERSİN TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar ise, İsmet Kotak’ı, babasının arkadaşı olması nedeniyle küçük yaşlarda tanıdığını ve hayatının farklı dönemlerinde fikirleriyle hayatına katkı koyduğunu söyledi.

Kotak için ‘Kıbrıslı Türkler arasında tanıdığım en enerjik insandı’ ifadesini kullanan Tatar, “Kotak, öngörü sahibi, gazeteci, girişimci, mukavemetçi, bankacı, bitmeyen enerjisiyle kendimi ona benzetiyorum” dedi.

AYSU BASRİ AKTER

BRT Müdürü Aysu Basri Akter ise, Kotak’ı sevenlerin acısını yürekten paylaştığını belirterek, meslek yaşamında Kotak’la biraraya gelme fırsatı bulan şanslı kişilerden olduğunu, Kotak’ın öğretici verilerle vizyonunu ortaya koyan bir kişi olduğunu kaydetti.

Kotak’ın anı ve tecrübelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Akter, Kotak’ın BRT müdürü olarak verdiği hizmetleri ve getirdiği yenilikleri anlattı.

CELAL BAYAR

Celal Bayar ise, Kotak’ın, TC’den su getirilmesi; tuğla, şarap, harup fabrikası kurulması üniversite açılmasıyla ilgili yaptığı çalışmaları anlatarak, “Kotak büyük düşünen ileri görüşlü bir adamdı, aksaklıklarla yılmayan mücadeleci öncü biriydi” dedi.

Kotak’ın radyo kurulmasında, gazete çıkarılmasında verdiği hizmetleri anlatan Bayar, “ilk üniversite hayali kurduğunda alay edenler bile olmuştu bugünkü durum Kotak’ın ileri görüşlülüğünün kanıtıdır” dedi.

Bayar, konuşmasının devamında Kotak’la ilgili anılarını anlattı.

SERHAT KOTAK

İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak ise, babasını sevenlerinden dinlemenin kendisi için her zaman bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Bugünkü etkinliği sosyal medyadan duyurduk ve yorumlarla gelen sevgi seli karşısında oğlu olarak gururlandım, tüm aile bu gururu paylaşıyor ” dedi.

Babasını ve anılarını, sevenleriyle bir araya gelip paylaşabilmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Kotak, paylaşılanlardan örnek aldığını ve anlatılanları kitaplaştırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kotak, Mağusa Belediye Başkanı Arter ve DAÜ Rektörü Osam’a ise sitem ederek, “bu 7 yılda İsmet Kotak anısına bir şeyler yapılabilirdi diye düşünüyorum” dedi.