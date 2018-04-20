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Koruçam'da hafta sonu Aziz George Festivali yapılacak

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Koruçam'da hafta sonu Aziz George Festivali yapılacak
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Aziz George Festivali, hafta sonu Koruçam’da (Kormacit) düzenlenecek. 
Lapta Belediyesi, Koruçam Muhtarlığı ve Koruçam Spor Kulübü tarafından düzenlenecek festival açılış töreni yarın saat 18.00’de yapılacak. 
Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gün boyu saat başı rehberler eşliğinde köy turları düzenlenecek festivalde, saat 17:00’de Aziz George Kilisesi’nde ikindi ayini yapılacak. 19.30’da ise Geleneksel Müzikler Eşliğinde Külbastı Şenliği gerçekleştirilecek. 
Pazar günü ise köy meydanında pazar kurulacak, çocuklara yönelik çizim ve kil el işleri atölyesi ve tramplen, bisiklet yarışı, Klasik Otomobil Sergisi gibi etkinlikler düzenlenecek. 
Aziz George Festivali, pazar günü saat 18.00’de sona erecek. 

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