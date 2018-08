"KKTC'ye yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek, azim ve kararlılıktayız”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler de halkımızdan aldığımız destek ve kuvvetle göstermiş olduğunuz düşünce sistemine bağlı kalarak anayasa ve hukuktan ayrılmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek, azim ve kararlılıktayız”

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 42’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 60’ıncı kuruluş yıldönümleri ile Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıl dönümü nedeniyle bugün Lefkoşa iki tören düzenlendi. İlk tören Atatürk Anıtı’nda, ikinci tören Şehitler Anıtı’nda oldu.

Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, bazı milletvekilleri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, askeri ve polis yetkilileri, dernek, kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başladı. Sayı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, anıt özel defterini imzaladı. Ulaştırma Binbaşı Ömer Öztürk de günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

ÖZTÜRK: “1 AĞUSTOS BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN HAYAT PAHASINA MÜCADELE ETME GÜNÜ”

1 Ağustos’un “Barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadele etme” olarak özetlenebileceğini kaydeden Öztürk, “Bu günü daha iyi anlayabilmek ve hatırlamak için Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethedildiği 1571’deki Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulduğu, 1958’deki, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın teşkil edildiği 1976’daki 1 Ağustoslara nasıl, hangi şartlar altında gelindiğini incelemek gerek” dedi.

Öztürk, 1 Ağustos 1571’i “Bu tarih sadece Kıbrıs’ın vatanlaştığı bir savaşın zafer ve muzaffer askerlerin torunlarının gurur günü değil, aynı zamanda yerel ve bölgesel ölçekte insanlar için daha iyi bir geleceğe başlangıç günü” olarak niteledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kardeşlik duyguları içinde çalışan, huzur ve güvenlik kaynağı olmuş birleştirici bir unsur olarak kısa sürede tüm Kıbrıs halkının gönlünde özel bir yer edindiğini de söyleyen Ömer Öztürk, “Kıbrıs’ta her Türk ailesinin bu mücadelede bir payı olmuştur” dedi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Kıbrıs Türk halkının bağrından çıktığını ve 1 Ağustos 1976’da devletin silahlı çağdaş silahlı gücü haline geldiğini belirten Öztürk, “GKK, bu toprakları hayatları pahasına vatan yapan, barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini manevi bir güç olarak onurla taşıyor. GKK, milletinde aldığı güç, çağdaş silah, araç ve teçhizatlara sahip yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak KKTC’yi kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Son günlerde yakın coğrafyada yaşananlara da işaret eden Öztürk, “Dünyadaki uluslararası örgütler tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar kurumsallaşmış ve etkin hale gelmiş olabilir. Fakat son 50 yıldır Kıbrıslı Türkler olarak tecrübe ettiğimiz gerçek hala değişmedi. Hiçbir uluslararası güç bizden bizi bizden daha iyi savunamaz ve savunamayacak” dedi.

ALGAN ANIT ÖZEL DEFTERLERİNİ İMZALADI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, her iki törende de anıt özel defterini imzaladı.

Tuğgeneral Algan, Atatürk Anıtı’ndaki Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Kıbrıs’ın Fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve özgürlüğünün yılmaz bekçisi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci kuruluş yıldönümünde huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Kahraman Kıbrıs Türkü manevi mirasınız olan ilke ve inkılaplarınızdan aldığı ışıkla çağdaş medeniyet yolunda asla duraksamadan akıl ve bilimden ayrılmadan yürümeye devam edecektir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler de halkımızdan aldığımız destek ve kuvvetle göstermiş olduğunuz düşünce sistemine bağlı kalarak anayasa ve hukuktan ayrılmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek, azim ve kararlılıktayız. Bu duygu ve düşünce ile manevi huzurunuzda eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Tuğgeneral Algan, Şehit Özel Defterine şunları yazdı:

“Kıbrıs’ın Fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve özgürlüğünün yılmaz bekçisi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci kuruluş yıldönümlerinde bir kez daha manevi huzurunuzdayız. 447 yıl önce atalarımızın canlarını feda ederek vatanlaştırdığı bu kutsal topraklarda Türk varlığını korumak için üzerinize düşen görevi yaparken şahadet mertebesine ulaştınız. Bugün şanlı bayrağımızın gölgesinde özgürce yaşayabiliyor ve geleceğe güvenle bakabiliyorsak bu sizlerin kahramanca mücadelesi neticesinde olmuştur. Bilmenizi isteriz ki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler emsal mücadelenizden aldığımız feyzle aziz hatırlarınızı sonsuza kadar yaşatma ve emanet ettiğiniz değerleri sonsuza kadar koruma azim ve kararlığındayız. Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun.”

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa’nın yanı sıra bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında tören düzenlendi. Ayrıca Lefkoşa’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’na da çelenk konuldu.