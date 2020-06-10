banner411
banner69
21 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
112 0
 
26 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
468 2
32 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
24 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
19 0
banner460

KKTC turizminin tabutunu kaldırdılar

banner27

KKTC turizminin tabutunu kaldırdılar

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği eyleminde eylemciler KKTC turizminin hükümet tarafından öldürüldüğünü simgeleyen tabut getirerek Başbakanlık önüne koydu.

"Bizi korona değil hükümet öldürdü"

Turizm emekçileri tarafından taşınan pankartlarda dikkat çeken sloganlar şöyleydi:

“Turizm yoksa hayat yok” “Bizi korona değil hükümet öldürdü” “Uçmadan turizm olmaz” “Açıldık haberimiz yok” “Lokomotifi raydan çıkardınız” “Desteksiz çöküyoruz” “ Nefes alamıyoruz” “Turizm anahtarsa biz bırakıyoruz” “Açılmadan kapanan tek sektör” "Güvenli ülke dedik. Turisti getirmedik"

Eylemde polisler de düşünüldü

KITSAB önderliğinde gerçekleştirilen Başbakanlık önündeki eylemde polisler de düşünüldü. Polislerin güneşten etkilenmemesi için protesto için getirilen şemsiyeler kuruldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.