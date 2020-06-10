KKTC turizminin tabutunu kaldırdılar

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği eyleminde eylemciler KKTC turizminin hükümet tarafından öldürüldüğünü simgeleyen tabut getirerek Başbakanlık önüne koydu.

"Bizi korona değil hükümet öldürdü"

Turizm emekçileri tarafından taşınan pankartlarda dikkat çeken sloganlar şöyleydi:

“Turizm yoksa hayat yok” “Bizi korona değil hükümet öldürdü” “Uçmadan turizm olmaz” “Açıldık haberimiz yok” “Lokomotifi raydan çıkardınız” “Desteksiz çöküyoruz” “ Nefes alamıyoruz” “Turizm anahtarsa biz bırakıyoruz” “Açılmadan kapanan tek sektör” "Güvenli ülke dedik. Turisti getirmedik"

Eylemde polisler de düşünüldü

KITSAB önderliğinde gerçekleştirilen Başbakanlık önündeki eylemde polisler de düşünüldü. Polislerin güneşten etkilenmemesi için protesto için getirilen şemsiyeler kuruldu.