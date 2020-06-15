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KKTC Adıyamanlılar Derneği'nde istişare toplantıları sürüyor

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KKTC Adıyamanlılar Derneği'nde istişare toplantıları sürüyor

KKTC Adıyamanlar Derneğinin “Yeni Bir Başlangıç “ sloganı ile başlattıkları çalışmaları istişare toplantıları ile devam ediyor. Dernek Gazi Mağusa’da gerçekleştirilen İstişare toplantısının ardından dün gecede Girne Bölgesinde yaşayan Adıyamanlılar ile Alsancak’ta bir araya geldi. Yoğun katılım ile gerçekleşen toplantıda katılımcılar sırayla söz alarak yeni yapılanma ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler.

Katılımcıların ardından konuşma yapan KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Eş Başkanı Suphi Asiltürk, Memlekete, yani belirli bir yöreye, kent, kasaba, köy, kimi zaman da bölgeye aidiyet üzerine kurulu hemşehri derneklerinde insanları hemşehriler olarak bir araya getiren temel öge ortak çıkarların, ortak hedeflerin olduğuna inancını dile getirdi. Asiltürk bu bağlamda derneğin amacının Adıyamanlıların potansiyelini değerlendirmek olduğunun altını çizerek , her alanda Adıyamanlıların güçlü ve bilinçli olması için çalışacaklarını söyledi. Asiltürk en önemli eksikliklerinin birlik ve beraberliklerini güçlendirmek olduğunu vurgulayarak bu eksikliği de derneğin sayesinde gidereceklarini belirttii.

Asiltürk konuşmasının ardından katılımcılara teşekkür ederek plan ve programları hakkında bilgilendirmede bulundu…

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