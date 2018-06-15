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Kızılay’dan bir ayda 200 bin kişiye iftar yemeği

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Kızılay’dan bir ayda 200 bin kişiye iftar yemeği
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından Ramazan’da 30 gün boyunca KKTC’nin çeşitli bölgelerinde iftar sofraları kuruldu.
Ada genelinde büyük çoğunluğu TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, gönüllü kişiler ve kurumların desteğiyle gerçekleştirilen Ramazan iftarlarında 200 bin kişiye iftar yemeği verildi.
İftar yemeklerinde çeşitli kültürel etkinlikler de katılımcılara sunuldu. Ayrıca etkinliklere katılan çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Açıklamada, 30 gün boyunca gönüllüler tarafından adanın dört bir yanında aralıksız devam eden etkinlikler kapsamında gönüllülük temasının tekrardan vurgulandığı belirtildi.

 

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