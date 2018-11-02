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Kızılay Haftası, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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Her yıl kasım ayının ilk haftası farkındalık yaratmak için çeşitli faaliyetler düzenlenerek kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kızılay Haftası, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, “tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme ilkeleriyle hareket ettiğini” belirtti.

Açıklamaya göre, 4 Kasım Pazar günü ilk etkinlik olan Bisiklet Halk Gezisi, saat 09.00’daLefkoşa Türk Belediyesi önünden başlayacak. Bisiklet gezisi etkinliğinin ardından, KKTC Okçuluk Fedearsyonu işbirliği ile Federasyonun Açık Hava Sahasında saat 10.00’da okçuluk etkinliği yer alacak.

18 Kasım tarihinde ise Lefkoşa Türk Belediye Sarayı 6. Katta, Satranç Turnuvası yapılacak. Etkinlik için kayıtlar 09:00-09:45 arasında gerçekleştirilecek. Turnuva başlangıç saati ise 10:00.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin halka açık olduğu hatırlatılarak, tüm halk etkinliklere davet edildi.,


 

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