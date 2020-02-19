banner255
banner69
Yollara lastik dayanmıyor
Yollara lastik dayanmıyor
13 0
APOEL’in başı şike ile dertte
APOEL’in başı şike ile dertte
81 0
 
Böyle ehliyet mi olur?
Böyle ehliyet mi olur?
524 0
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
GAÜ, DAÜ'yü farklı geçti
51 0
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı
128 0
Oduncuların yüzü güldü
Oduncuların yüzü güldü
83 0
Doğan ikinci devrede güldü
Doğan ikinci devrede güldü
43 0
banner374

KITREB, 43 yaşında

banner27

KITREB, 43 yaşında

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) 43. yılını kutluyor.

KITREB 43. Yılını Cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa Merit Otel’de düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.

KITREB Yönetim Kurulu Başkanı Dener Öymen yaptığı açıklamada, ülkenin daha iyi tanıtılması ve dünyaya duyurulmasında rehberlerin büyük katkısı olduğunu dile getirerek, ülke turizminin artık dar kalıplar içinde sürdürülmediğini belirtti.

Rehberlerin ülkeyi tanıtmak adına büyük görevler üstlendiğini belirten Öymen, rehberlerin özverili çalıştığını ve çalışma saatlerinin belirli olmamasından dolayı bir çok mağduriyet yaşadıklarına da değindi.

Rehberlerin aldığı ücretlerin de yeniden revize edilmesi gerektiğini kaydeden Öymen, cuma günü resepsiyon öncesi saat 10:00’da Büyükhan’da lokma dağıtılacağını da belirtti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.