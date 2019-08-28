Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kitap Fuarı başladı. Açılış gecesinde Alpay Durduran’a “Onur Ödülü”, Tuncer Bağışkan ve Feriha Altıok’a “Sanat-Edebiyat Hizmet Ödülü” verildi

Işık Kitabevi’nin 32’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı önceki akşam başladı. 6 Eylül’e kadar sürecek “VazgeçME” temalı fuar, kitapseverlerin kitaplar yanında paneller, söyleşiler ve şiirle buluşacağı bir mekan olacak.

Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nin faaliyet gösterdiği Kızılbaş Kilisesi’nde yer alan fuarın açılış gecesinde Alpay Durduran’a “Onur Ödülü”, Tuncer Bağışkan ve Feriha Altıok’a “Sanat-Edebiyat Hizmet Ödülü” verildi.

Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen’in açılış konuşmasıyla başlayan fuarda Nejla Egemen, Baran Mutluyakalı, Ezgi Bertiz, Fikrican Kayıkçı ve Arda Gündüz müzik dinletisi sundu. Dinleti sırasında Erdinç Gündüz, Androulla Shati ve Selçuk Garanti de şarkılar seslendirdi.

Kitap fuarının açılış gecesine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kitapsever yer aldı.

Fuar, her gün 09.00 -13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak. Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak.



