Kırgız resim sanatı YDÜ’de sergide

Devlet Nişanı’na sahip Kırgızistan sanatçılarının eserlerinin sergilendiği resim sergisi YDÜ’de açıldı. Bakan Özyiğit, “Burada idealler yaşam buluyor. Suat Hoca kendi ideallerini hayata geçirirken, ülkeye, eğitime ve yaşama çok şeyler katıyor” dedi

Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, sergiye eserleriyle katılan Yuristanbek Shygaev, Zhylkychy Zhakypov, Talant Ogobaev, Rakhat Itıkeev ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

Sergi açılışından önce Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkılarından dolayı Kırgızistan Devlet Nişanı unvanlı sanatçılara “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi. Ödül takdimi ardından konuşmalara geçildi.

PROF. DR. ÜMİT HASSAN: “KIRGIZ RESİM SANATININ ESTETİK ANLAYIŞLARINI GÖRECEĞİZ”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, bu serginin Kırgız kültürünün sanat ve resim sanatları üzerinden ilişkilerimize değinme fırsatı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hassan, “Kırgız dostlarımızın sanatta üstün plastik değerleri ve estetik anlayışlarının örneklerini göreceğiz. Figüratif unsurların büyük bir ustalıkla resimlere estetik bir şekilde yerleştirilmesi dikkat çekiyor. Renk, çizgi, desen ve bütün denge unsurları, yaratıcılık bakımından folklorik unsurlardan beslenen çok özgün sentezlerin yaratıcılığını izleyeceğiz” dedi. Kırgız resim sanatının tarihsel sürecinden bahseden ve bu sanatın büyük bir gelişme içerisinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hassan, Kırgız sanatçıların bunu en çağdaş örneklere kadar geliştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ümit Hassan, “Kırgız kültürü orta Asya akraba kütler içerisindeki en eski iz bırakan kültürdür. Kırgız resim sanatı büyük bir gelişme içerisinde. Sadece dünya çapındaki çok büyük ressamlar ya da ünü değişik yerlere yayılmış ressamlar bakımından değil, yeni kuşaklar bakımından da böyledir. En önemlisi ise büyük bir eğitim atılımı olmasıdır. Kırgız resim sanatı günümüzde yeni açılımlara doğru ilerliyor. Kırgız sanatının üstün vasıflı çok önemli estetisyenlerini üniversitemizi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni onurlandırmalarından büyük bir keyif duyuyoruz. Ayrıca önemli birikimlerinin sonucu olan eserlerini müzemize bağışlamalarından büyük minnettarlık duyuyoruz. Bu durum yeni zihniyet açılımlarına vesile olabilir. Biz de bu kültüre destek sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Hassan sözlerinin sonunda ise Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in şahsi özveri ve katkısı sayesinde sanatın her alandaki sıçrayışı ile kuşaklar boyu sürecek bir birikimin mirasçısı ve mimarı olduğunu dile getirdi.

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE SANATIN İNSAN RUHUNDAKİ BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ORTAYA KONULUYOR

Sergiye 60 eseriyle hayat veren Kırgızistan Devlet Nişanı unvanlı sanatçılar Yuristanbek Shygaev, Zhylkychy Zhakypov, Talant Ogobaev ile Rakhat Itıkeev de yaptıkları konuşmalarda sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptılar. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurmuş olduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile gelecek nesillerin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade eden ressamlar, kültürel işbirliğinin gelecekte de verimli bir şekilde gelişmesi temennisinde bulundular. Suat Günsel’in sanatın inceliklerinden anlayan birisi olduğunu ifade eden ressamlar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ndeki eserlerin resim sanatındaki derinliği çok iyi anlattığını dile getirdiler.

ÖZYİĞİT: “İDEALLERİN YAŞAM BULDUĞU BİR KAMPÜSTE HEM ÜLKEMİZİN KÜLTÜREL GELİŞİMİNE HEM DE YAŞAMIMIZA ANLAM KATAN ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde gün geçmeden yeni anlamlı bir etkinliğine tanık olduklarını ifade eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliklerle ülke eğitimine ve yaşamına katkı yapıldığını belirtti.

İçinde bulundukları kampüsün sürekli sanata ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Özyiğit, “İdealler yaşam buldukça toplumsallaşır, burada ideallerin yaşam bulduğunu görüyoruz. Suat Hoca kendi ideallerini hayata geçirirken, ülkeye, eğitime ve yaşama çok şeyler katıyor. Asıl olan yaşamımıza kültürel gelişime katkı koymak ve bu güzellikleri hem ülkemizde herkesle hem de dünya ile paylaşmak. Bizlere bir kez daha sanatla ve sanatçılarla aynı ortamı teneffüs etme şansı verdiği için teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Kırgız sanatçılara da, kendi yaşamlarını ve kendi kültürlerini tuvallere aktararak bizlere tanıma fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Kırgızistan’ın Türk dünyasının en doğu bölgelerinden biri olduğunu ve batıya açılan pencere olduğunu ifade eden Bakan Özyiğit, Kırgız kültürünün Kıbrıs için bir ayrı yeri önemi olduğunu, oralardan buralara, buralardan da oralara taşınan bir kültür yapıldığını söyledi. Oradaki yaşam değerlerini kavradıkça kendi kültürel gelişimimize anlam katacağımızı ifade eden Bakan Özyiğit, Cengiz Aymatov gibi eserlerinin okunduğu, beyaz perdeye yansıdığı sanat erserlerini buralarda sergilendiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

“DÜNYAYA AÇILAN BİR KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ YAŞANIYOR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Bu sergi ile Kırgız sanatçı dostlarımızın yaşam biçimlerini daha iyi özümseme fırsatı buluyoruz. Onlar da buradaki eserlerine olan bakışı ve buradaki kültürel etkileşimi teneffüs ediyorlar. Bu hepimiz için önem taşıyor, oralardan buraya buralarda batıya taşınan bir kültür etkileşimi oluyor. Tüm eğitim gruplarındaki çocuklarında gelip bu havayı solumaları, kültürel etkileşimleri almaları içlerinde var olan sanatçılara ilham kaynağı olmalarına vesile olacaktır.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülkenin anlamlı bir sanat müzesine kavuşacağını da sözlerine ekleyen Bakan Özyiğit, kurulan müzenin düzenlediği etkinliklere bakanlık olarak koymaya çalıştıklarını söyleyerek herkesi sergiyi izlemeye davet etti.

Konuşmaların ardından sergi salonunun açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Dört Kırgız Ressamın yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin sergileneceği Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi, hafta içi 10.00- 12.00 saatleri arasında 1 Mart 2019 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.