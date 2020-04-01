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Kıbrısonline şirketinden Covid 19 Dayanışma Fonu'na 98 bin TL bağış

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Kıbrısonline şirketinin düzenlediği tuvalet kağıdı sektirerek bağış kampanyasına şirket 65.500 TL bağış yaparken, şirket direktörlerinden Hasan Çerkez ve Rüstem Önkal, şahsi facebook hesaplarından da bu kampanyaya destek olarak, 32500 TL kişisel bağış yaptılar

Kıbrısonline şirketinden Covid 19 Dayanışma Fonu'na 98 bin TL bağış

Ülkemizin internet sağlayıcı firmalarından olan Kıbrısonline’nın 25 Mart 2020 tarihinde 5 gün sürecek bağış kampanyası tamamlandı.

Kıbrısonline şirketinden yapılan açıklamada kampanyanın amacının, en çok tuvalet kağıdı sektirenin sektirdiği sayı 500 TL ile çarpılarak, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Covid 19 Dayanışma Fonu'na bağış yapılması olduğunu belirtti.

Kampanya sonucunda Mustafa Ali Öztürk adlı takipçinin 131 kez tuvalet kağıdı sektirerek, Kıbrısonline şirketinin 65.500 TL bağış yapmasına vesile olduğu ayrıca, şirket direktörlerinden Hasan Çerkez ve Rüstem Önkal, şahsi facebook hesaplarından da bu kampanyaya destek olarak, 32500 TL kişisel bağış yaptıkları bildirildi.

Bu kampanyanın duyulması ve yayılması konusunda Mehmet Ekin Vaiz hem kendi şahsi hesabından hem "Neydi olacağı" sayfasından, Ömer Akama da Banana TV olarak hiçbir ücret talep etmeden katkı koydukları için teşekkür edildi.

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