Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikacılar Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti

DEV-İŞ, PEO, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları temsilcileri dün KTAMS’ın örgütlü olduğu Lefkoşa’daki Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret ederek Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle hemşirelere, hekimlere ve hastalara kırmızı karanfil dağıttılar

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Dünya Sendikalar Federasyonu’na (DSF) Kıbrıs’tan üye sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerine karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor.



Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan (DEV-İŞ) yapılan açıklamaya göre, DSF’ye Kıbrıs’tan üye sendikalar; DEV-İŞ, PEO, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları temsilcileri dün KTAMS’ın örgütlü olduğu Lefkoşa’daki Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret ederek Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle hemşirelere, hekimlere ve hastalara kırmızı karanfil dağıttılar.



Sendika temsilcileri, başta çocuk onkolojisi bölümünde çalışan kadınlar olmak üzere Onkoloji Hastanesi’nde çalışan kadınların bu çok zorlu işlerinden çok etkilendiler, onlara kolaylıklar dilediler.



DSF üyesi sendikaların kadın büroları ziyaretine KTÖS Genel Başkanı Emel Tel ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de eşlik etti.



Bu ziyaret ardından sendikaların kadın büroları temsilcileri, DEV-İŞ’in örgütlü olduğu Yenidüzen gazetesi ve SİM TV’yi ziyaret ederek Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’yla görüşerek, özel sektörde toplu sözleşmeler konusunda görüş alışverişinde bulundular.



Temsilciler ayrıca United Medya’da çalışan kadın emekçilere kırmızı karanfiller sundular.



Sendikaların kadın büroları temsilcileri KTAMS’ı da ziyaret ederek bankada ve sendika merkezinde çalışan kadın emekçilere karanfiller sundular, KTAMS’ın “Emek Evi”nde birlikte öğle yemeği yediler.



Ziyaretler çerçevesinde Perşembe günü ise PEO’nun örgütlü bulunduğu Güney’de Lefkoşa Genel Hastanesi’ne ziyaret yapılacak ve burada çalışan kadın hemşirelerle sohbet toplantısı düzenlenecek.



Aynı gün PEO merkezinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine de Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kadın sendika temsilcileri birlikte katılacak.