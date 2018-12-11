Kıbrıslı Türk Gençler, Cardıff'te buluştu

İngiltere’de doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye giden gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), geçtiğimiz cumartesi Galler’in başkenti Cardiff’te etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Londra’daki Kıbrıslı Türk gençler buluştu.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik “Güzel bir gelecek gençlerle gelecek” şiarıyla, diasporada yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri kenetlemek amacıyla birlik ve beraberlik içinde bir yapıda buluşturmak için düzenlendi. Birlik, bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak için gençleri örgütlemeye devam edeceğini kaydetti.

Cardiff’te Saray Restaurant’ta öğlen yemeğinde buluşan gençler, daha sonra WinterWonderland ve Noel marketlerini birlikte gezdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen Cardiff buluşmasında, Londra'daki Kıbrıs Türk gençleri Cardiff'te okuyan gençlerle tanıştı ve kaynaştı.

Etkinliğe KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, eşi İhsan Tuncalı ve bu bölgede yaşayan bazı Kıbrıslı Türkler de katılarak gençlere destek oldu.

Kısa bir süre önce kurulan KTGBİ’den yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türk gençlerin mesafeleri aşarak Cardiff’teki buluşmayı başarmasından dolayı duyulan mutluluk ifade edilerek, birlik, beraberlik ve dayanışma için daha fazla çalışma sözü verildi.

UÇAK BİLETLERİNDE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ İÇİN ANLAŞMA

Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek için kurulan KTGBİ, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar gerçekleştirip, gençlik politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmayı hedeflediğine değinerek, Londra’daki Kıbrıslı Türk tur operatörleriyle temasa geçtiklerini açıkladı.

Kıbrıslı Türk öğrenciler ve gençler için özel indirim hizmetleri talep ettiklerini ve iki tur operatörüyle anlaşmaya vardıklarını açıklaya KTGBİ, yakın bir zamanda tüm detayları açıklayacaklarını belirtti.

Varılan anlaşma neticesinde, Kuzey Kıbrıs’a yönelik uçak biletlerinde Kıbrıslı Türk öğrenciler ve gençleri için özel indirim yapılacak.

