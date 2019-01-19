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Kıbrıslı Rum ve Türkler birlikte koştular

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 “REUNITE NICOSIA” adlı inisiyatif tarafından düzenlenen, yaklaşık 200 sporcunun katıldığı koşu, saat 11.00’de başladı. Parkurun başlangıç noktası ara bölgedeki Dayanışma Evi (Home for Corporation) oldu.”REUNITE NICOSIA”dan yapılan açıklamada, düzenlenen etkinlikle her iki topluma da barış mesajı verilmesinin amaçlandığı ve bunun başarıldığı ifade edildi

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Kıbrıslı Rum ve Türkler birlikte koştular
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Kıbrıslı Türk ve Rumlar, bugün, başkent Lefkoşa’da birlikte koştu. Lefkoşa’nın her iki kesimindeki surlariçi bölgesi ve çevresini kapsayan 8 km'lik etkinlikle amaçlanan; hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum toplumuna barış mesajı vermek oldu.

 “REUNITE NICOSIA” adlı inisiyatif tarafından düzenlenen, yaklaşık 200 sporcunun katıldığı koşu, saat 11.00’de başladı. Parkurun başlangıç noktası ara bölgedeki Dayanışma Evi (Home for Corporation) oldu.”REUNITE NICOSIA”dan yapılan açıklamada, düzenlenen etkinlikle her iki topluma da barış mesajı verilmesinin amaçlandığı ve bunun başarıldığı belirtildi.


“İLK KEZ İKİ TOPLUMLU BİR KOŞU...”
Açıklamada, ilk kez iki toplumlu bir koşu düzenlendiği, “RUNITE NICOSIA” adı altında gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 200 Kıbrıslı Türk ve Rum sporcunun katıldığı ifade edildi. 
Açıklamada, “Bu organizasyon, tamamen Türk ve Rum koşucuların organize ettiği bir etkinlik oldu. Önümüzdeki günlerde benzeri bir etkinlik için yeniden bir araya gelecekler. Bu bir başlangıçtır. Büyük ilgi gören etkinliğe katılanlara günün anısına üzerinde REUNITE NICOSIA yazan tişört dağıtıldı.”
Açıklamada, sporcuların izlediği parkur şöyle belirtildi:
“Kıbrıslı Türk ve Rum sporcular; Dayanışma Evi’nden başlayarak, Güney Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan Aykasyano (Kafesli) ve Krisaliniotisa mahallelerinden geçip Lokmacı Barikatı’na vardıktan sonra koşuya Mahkemeler önü, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı yönünde devam ederek, Dereboyu’na çıkıp Pronto çemberinden sola dönerek, Ledra Palace bölgesinde bulunan Dayanışma Evi’nde koşuyu tamamladı.”

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