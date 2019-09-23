Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesiyle kaynaştılar

LAÜ’de 2019-2020 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri çerçevesinde “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi”yle ülkemizi tanıdılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri çerçevesinde “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

GECE, KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI SUNDU

Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen gecede, LAÜ’ye yeni kayıt yaptıran ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve aileleri bir araya gelerek kültürel çeşitliliği yakından tanıma fırsatı buldular. Düzenlenen etkinlikte, Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi,tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi ile Türkiye,Pakistan, Zibbabwe, Fil Dişi Adaları ve Tunuslu öğrencilerin defile ve dans gösterileri yer aldı.

Kıbrıs’a özgü kültürel değerlerimizden kültürel müzikler ve folklor gösterisi gecede büyük beğeni toplarken öğrenciler müzik ve kültürel oyunlara eşlik ederek keyifli vakit geçirme imkanı da buldular.

KIBRIS MUTFAĞINA AİT YİYECEKLER BEĞENİLDİ

Gece boyunca doyasıya eğlenen öğrenciler, kültürel çeşitliliğin tadını çıkarırken, etkinlik programı kapsamında, geceye özel hazırlanan Kıbrıs mutfağına ait yiyecekler öğrenciler ve aileleri tarafından beğeni ile tadıldı. Program kapsamında açılan ve çeşitli ülkeleri tanıtan fotoğraf sergisi aileler ve öğrenciler tarafından ziyaret edilirken, farklı kültürlerin ve Kıbrıs rüzgarının estiği gecede öğrencilerin sosyalleşmesi ve farklı kültürleri tanımasına önemli bir fırsat sunuldu.