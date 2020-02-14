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“Kıbrıs Türkü, türlü acılara ve mezalime maruz kaldı”

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Limasol’un Türk bölgesinde 56 yıl önce Kıbrıslı Türklere karşı yapılan Rum-Yunan saldırılarında şehit düşenler törenle anıldı

“Kıbrıs Türkü, türlü acılara ve mezalime maruz kaldı”

Limasol (Leymosun) Direnişi ve Şehitleri, Girne’de Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı’yla başlayan tören, öğrencilerin şiir okuması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla sona erdi.

Çelenklerin anıta sunulması saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı okunmasının ardından Girne Amerikan Koleji (GAK) öğrencisi Damla Ahmet “Kıbrıs Şehitleri” şiirini okudu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, 1963’ün “Kanlı Noel” saldırılarıyla 1974 Mutlu Barış Harekâtı arasında Kıbrıs’ta yaşanan olaylarda Kıbrıs Türkü’nün türlü acılara ve mezalime maruz kaldığını anlattı.

Dünyadaki büyük güçlerin Kıbrıs Türkü’ne verdikleri hiçbir sözü bugüne kadar yerine getirmedikleri gibi, ambargo ve izolasyonun kaldırılması sözünü de yerine getirmediğini belirten Aydınova, Rum tarafını Akdeniz’deki zenginliklere sahip olmak adına zamana oynama taktiklerini son vermeye çağırdı.

Kıbrıs sorununa müdahil tüm tarafların, bir masa etrafında bir araya gelerek iki toplum ve iki devlete dayalı yeni bir çözüm formülü ve Kıbrıs Anayasası hazırlaması gerektiğini kaydeden Aydınova, Akdeniz’deki zengin doğal kaynakların da müşterek paylaşımı için çalışılması gerektiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), GKK, KTBK, TMT, Sivil Savunma Teşkilatı, Şehit Aileleri Derneği’ne şükran, minnet ve saygı sunduğunu belirten Erbil Aydınova, milli mücadelede şehit düşmüş Mücahit ve Mücahideler, asker, kayıp ve şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı yaşam diledi.

Aydınova, Kıbrıs Türk halkının doğru ve ilkeli adımlarla geleceğe yürümesi temennisiyle sözlerini tamamladı.

Aydınova’nın konuşmasının ardından GAK öğrencisi Kemal Aslan’ın “Kim Demiş” şiiri ile anma töreni sona erdi.

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