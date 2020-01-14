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“Kıbrıs Türk Özgürlük Mücadelesi” konulu bilgi yarışması yapıldı

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İngiliz döneminden günümüze dek Kıbrıslı Türklerin adadaki varoluş mücadelesini, yaşantılarını ve yaşanan siyasi gelişmeleri konu alan yarışmada, Kıbrıslı Türk Liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın hayatından kesitleri içeren 2 ayrı belgesel de izletildi

“Kıbrıs Türk Özgürlük Mücadelesi” konulu bilgi yarışması yapıldı

“Kıbrıs Türk Özgürlük Mücadelesi” konulu bilgi yarışması dün (13.01.2020) Cihangir-Düzova İlkokulu’nda yapıldı.

4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada çocuklara 10 soru sorulurken, öğrencilerin başarılı olmalarından dolayı yedek sorulara da geçildi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de izlediği yarışmada “Mücadele Masası”ı birinciliği, “Barış Masası” ikinciliği, “Kıbrıs Masası” üçüncülüğü ve “Özgürlük Masası” dördüncülük ödülünü aldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler birincilerin ödüllerini verirken, çocukları başarılarından dolayı kutladı.

İngiliz döneminden günümüze dek Kıbrıslı Türklerin adadaki varoluş mücadelesini, yaşantılarını ve yaşanan siyasi gelişmeleri konu alan yarışmada, Kıbrıslı Türk Liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın hayatından kesitleri içeren 2 ayrı belgesel de izletildi.

Başkan Ali Karavezirler, Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı ve tüm okul öğretmenlerini de tebrik ederken, tarihin öğretilmesi açısından bu tarz yarışmaların çok önemli olduğunun altını çizdi.

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