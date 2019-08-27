 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
11 0
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
27 0
 
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
169 0
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
16 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
1B 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
8 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
banner82

Kıbrıs Türk kültürü Romanya’da tanıtıldı

banner27

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Romanya’da düzenlenen halk dansları festivaline katıldı.

Kıbrıs Türk kültürü Romanya’da tanıtıldı
banner267


Kıbrıs Türk kültürünü Romanya’da tanıtan dernek halk dansları ekibi, Lugoj kentindeki “Ana Uluslararası Lugojana Halk Dansları Festivali”nde gösteriler sundu. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.