banner237
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
17 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
75 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
40 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
29 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
229 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
71 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
55 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
28 0
banner82

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi

banner27

banner210
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi
banner215

Geleneksel hale gelen Kıbrıs Türk Görmezler Derneği yeni yıl zengin ikramiye piyangosu çekildi.

Bugün Genç TV stüdyolarında saat 10:00’da Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen olan piyangonun kazanan şanslı numaraları aşağıda aynen verildiği gibidir.

1-) En büyük ikramiye Fıat Egea Sedan 1.6 Cc full otomatik salon araba   04131

2-)1 adet Acer  marka laptop (çantasıyla birlikte) 23540

3-)1 adet Vestfrost  marka normal boy buzdalabı  03474

4-)1 adet Vestfrost  marka 5 kg çamaşır makinesi 18899

5-) 1 adet Omega marka gazlı soba 22538

6-)1 adet Stilevs marka mikrodalga 09231

7-)1 adet Star marka su sebili 00477

8-)1 adet Sky marka vantilatör 05091

9-)1 adet Sinbo marka kahve makinesi 23842

10-)1 adet Sonashı tost makinesi 21584

NOT: Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilirler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.