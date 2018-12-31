Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi

Geleneksel hale gelen Kıbrıs Türk Görmezler Derneği yeni yıl zengin ikramiye piyangosu çekildi.
Bugün Genç TV stüdyolarında saat 10:00’da Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen olan piyangonun kazanan şanslı numaraları aşağıda aynen verildiği gibidir.
1-) En büyük ikramiye Fıat Egea Sedan 1.6 Cc full otomatik salon araba 04131
2-)1 adet Acer marka laptop (çantasıyla birlikte) 23540
3-)1 adet Vestfrost marka normal boy buzdalabı 03474
4-)1 adet Vestfrost marka 5 kg çamaşır makinesi 18899
5-) 1 adet Omega marka gazlı soba 22538
6-)1 adet Stilevs marka mikrodalga 09231
7-)1 adet Star marka su sebili 00477
8-)1 adet Sky marka vantilatör 05091
9-)1 adet Sinbo marka kahve makinesi 23842
10-)1 adet Sonashı tost makinesi 21584
NOT: Kazanan piyango şanslıları, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilirler.