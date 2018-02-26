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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nde başkan Caner Arca

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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nde başkan Caner Arca
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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin  16.  Genel Kurulu  yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda, yönetim kurulu üye seçimi yapıldı.
Seçilen yönetim kurulu üyeleri kendi arasında görev bölümü yaparak  Caner Arca’yı başkanlığa getirirken diğer görevlendirmeler ie şu şekilde gerçekleşti:
Tomris Mahirel (genel sekreter),  Taner Morris (örgütlenme sekreteri), Şerife Özhuy (eğitim sekreteri), Ali Yıldırım (mali sekreter), Gülsün Rüstem (sosyal faaliyet sekreteri), 
Demet  Şeherlioğlu (basın yayın sekreteri), Handan Bilgehan Mert (faal üye), Mustafa Bilgehan (faal üye).
Denetim ve Disiplin Kurulları için,  kurul üye sayısı kadar aday olduğu için seçim yapılmadan, adaylar seçilmiş kabul edildi.

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