Kıbrıs Town Houses’da bayrama özel geleneksel “bulla”

Kıbrıs Türk kültürü ve geleneklerine verilen önemin yoğun olarak hissedildiği Kıbrıs Town Houses’da, proje içerisinde oluşturan ve çok beğeni toplayan Köy Meydanı’nda bayrama özel geleneksel “bulla” yapıldı

KıbrısDevelopments’inGirne’ninAlsancakbölgesindedoğaileiçiçe, huzurdoluortamıylahayatbulaneşsizprojesiKıbrıs Town Houses, geçtiğimizbayramdaolduğugibibubayramda da kapılarınıgeleneksellezzetlerimizden“bulla”yapımınaaçtı.

Kıbrıs Town Houses’daopsiyenelolaraksunulanakıllıevsistemlerinin demo uygulamasınınolduğumOodisimlikonuttipindehazırlanangeleneksel bulla, KıbrısDelevopments’inbiröncekiprojesi Milos Park Homes sakinlerindenŞerifeDolmacıtarafındanyapıldı. Pişirilmeyehazır hale getirilen bulla Kıbrıs Town Houses’daoluşturulanveiçinde‘‘Gave’’nin de yeraldığıKöyMeydanı’ndakigelenekselköyfırınındapişirildi. Bulla yapımısırasındagerçekleşenkeyifli video çekimiKıbrısDevelopments’inInstagramhesabından da yayınlandı.

Geçtiğimizbayramdayeninesilgüllaçtarifipaylaşılmıştı

KıbrısTürkkültürüvegelenekleriniyaşatmayabüyüközengösterenKıbrıs Developments, RamazanBayramı’naözelolarakInstagram’da The Cyprea hesabı ile yoğun takipçileri bulunan genç nesil diyetisyenler Ayşe HacıarifveEmineUluçay’ıKıbrıs Town Houses’damisafirederekbayramaözel sağlıklı beslenmeye uygungüllaçtarifinipaylaşmıştı.

Geleneksel tarife uygun “bulla” nasıl hazırlanır?

Geleneksel tarife uygun olarak Şerife Dolmacı tarafından hazırlanan bulla için gerekli malzemeler şöyle: 2 kilo beyaz un, 1 bardak ılık su, yerli zeytin, köy hellimi, 3-4 adet kuru soğan, nane yaprağı, 1 bardak zeytin yağı, 1 paket maya, 1 tutam tuz, 1 tutam şeker.

Geleneksel “bulla”nın hazırlık süreci ise şöyle anlatıldı: “Elenen unun ortasına bir havuz açılarak maya, 1 tutam tuz ve 1 tutam şeker koyulup kuru halde una karıştırılır. Tekrar ortasına havuz açılarak az az su ve yağ katılarak yoğrulmaya başlanır, yumuşak kıvam alan hamur üzerine temiz bez kapatılarak kabarması beklenir. Daha sonra soğan, nane, zeytin ve hellim eklenerek yoğrulur. İstenilen büyüklükte beze şeklinde koparılarak avuçlar yağlanarak şekil verilirek fırına verilir.”