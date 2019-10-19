Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde eser sayısı 15 bine ulaştı

Kırgızistan’dan 5 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 25 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından açıldı

Kırgızistanlı 5 ressam Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 25 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,

son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 100’ün üzerinde çalıştayın yapıldığını ve 154 serginin açıldığını belirtti. Prof. Şanlıdağ, dünkülerle birlikte açılan sergi sayısının 155, üretilen eser sayısının ise 15.000’e yaklaştığını, bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer aldığını vurgulayarak bu sayının gün be gün artmaya devam ettiğini söyledi.

Prof.Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve onun her bir yapı taşını oluşturan sanatçılarını büyük bir kalple sarmalayan Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel’in, usta sanatçılar ile genç sanatçıların biraraya gelmesine öncülük ederek kendilerini yeniden keşfetmelerini sağladığını, bir yandan gençleri teşvik ederken öbür yandan ustalara vefayı unutmadığını, hayal gücü sınırlarını zorlayan ve özgürlükleri savunan büyük bir kalbi olduğunun altını çizerek, “Aynı zamanda bizlere de her daim ışık tutan, yolumuzu aydınlatandır. O hepimizin en önemli mentorudur” dedi.

Kırgızistanlı sanatçılar adına konuşan Stalbek Toktoev ise şöyle dedi: “Kırgızistan sanatçıları için mutluluk ve gurur dolu bir gün, çünkü Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde iz bırakmaya fırsatımız olmuştur. Türk dünyasının her köşesinden gelen diğer sanatçıların eserleri ile birlikte bizim eserlerimiz de yer alacaktır. Eminiz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi diğer dünya çapında ün salmış olan Luvre, Ermitaj, Prado, Metropoliten, Tretyakov Galerisi ve Rusya Müzesi gibi müzelerle aynı sırada yer alacaktır.

Ayrıca, Sayın Dr. Suat İ.Günsel’e, bizim ünlü ulusal sanatçımız Dogdurbek Nurgaziyev adına düzenlenmiş olan ödül için de sonsuz minnettarız. Bu sadece Kırgızistan sanatçılar için değil, tüm Kırgız halkı için büyük bir gururdur.

Dr. Suat Günsel, Kırgızistan halkı adına size bizim ulusal müzik enstrümanı olan komuz’u hediye etmek isteriz. Umarım bir gün Türk dünyasının müzik-sanat müzesinin bir parçası olur. Herkese sağlık ve refah dilerim.”

Sanatçı konuşmasının hemen ardından Kırgızistan’ın ulusal müzik enstrümanı olan Komuz ile mini bir konser verdi. Sanatçı enstrümanda gösterdiği performansın yanı sıra seslendirdiği şarkı ile de büyük beğeni aldı.

Daha sonra konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da şöyle dedi:

“Ne bu kelimelere, ne de müziğe duygusuz kalmak mümkün değildir. Bunları dinlerken hemen ortak tarihimiz ve Altay’dan Akdeniz’e kadar uzayan Türk halkların dünyası zihnimde canlanıyor. Değerli sanatçımızı dinlerken bazı kelimeler tanıdık geldi. Bu demek ki kök uzun yüzyıllar ayrı kalmamıza rağmen aynı duruyor. Tabi ki sanat özellikle sanata bağlı kültür daha da ileri noktalara götürülüyor bayrağı en önde taşıyan ise Yakın Doğu Ailesi, kendilerine her zaman ifade ediyorum teşekkürü bir borç biliyorum, kutluyorum. Çünkü ülkemiz adına çok önemli bir misyon üstlenmişlerdir.

Eminim ki 15 Kasım 2020 tarihine koyulan hedef 20 Bin eser ancak o hedef 30 Bini bulacaktır. Bu da demek oluyor ki hedeflere ulaşılabiliyor, aşılabiliyor, yeter ki niyet olsun, gayret olsun. Çok duygulandım ve sanatçı arkadaşlara teşekkür ediyorum. KKTC’yi eminim ülkelerine döndüklerinle en iyi şekilde anlatacaklardır. Çok mutluyum ki bunları yaşamaya fırsatım oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kırgızistanlı sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdelesi kesildi. Sergi 25 Ekim 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda izlenebilecek.



