Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı Özkoyuncu'nun önemli başarısı

Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin 2017 Yılı Geleneksel Ödül Töreni'nde Yılın Belgesel Program Yapımcısı Ödülü, Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı Hülya Özkoyuncu’ya verildi

Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin 2017 Yılı Geleneksel Ödül Töreni yapıldı.

Merkezi Almanya’nın Nürnberg şehrinde bulunan Bavyera Türk Gazetecileri Cemiyeti’nin basın balosu, Nürnberg Bodrum Palas’ta gerçekleşti. Gecede, çeşitli dallarda verilen geleneksel ödüller sahiplerini buldu.

Yılın Belgesel Program Yapımcısı Ödülü, Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı Hülya Özkoyuncu’ya verildi.

Basın balosun barkovizyon gösterisi ile başladı ve Gazeteciler Cemiyeti’nin etkinlikleri ile ilgili olarak 10 dakikalık bir tanıtım filmi gösterildi. Ardından ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bavyera Türk Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Ali Boz, Nürnberg ve çevresinde görev yapan basın mensuplarını bir çatı altında toplamaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı Hülya Özkoyuncu’nun sunuculuğunu üstlendiği baloda açıklanan Bavyera Türk Gazetecileri Cemiyeti’nin 2017 Yılı Geleneksel Ödülleri’nin sahipleri şu isimlerden oluştu:

Yılın Konsolosu

Nürnberg Başkonsolosluğu adına

MESUT DOĞAN

Yerel Siyasetçi Ödülü

ARİF TAŞDELEN

SPD Bayern Milletvekili

Yaşam Boyu Basın Onur Ödülü

İBRAHİM ERDOĞAN

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri

Yılın Eğitim Ödülü

FEYZULLAH ARSLAN

Emniyet eski Genel Müdürü

Yılın Ekonomi Programcısı Ödülü

ŞEREF ÖZATA

Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı

Yılın Belgesel Program Yapımcısı

HÜLYA ÖZKOYUNCU

Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı

Yılın Gazetecilik Onur Ödülü

MEVLÜT YENİ

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Yılın Sanatçısı

AHMET SELÇUK İLKAN

Avrupa’da Yılın Türk Tiyatrosu

OBJEKTİF KÜLTÜR MERKEZİ

Yılın Türk TV Kanalı

ALİ PAŞA AKBAŞ

Avrupa Türk Kanalı Sahibi



Yılın Avrupa Siyasetçisi

BÜLENT EKREM

FDP Milletvekili Adayı

Yaşam Boyu Onur Ödülü

FARUK AYSU

Yılın Avrupa Türk Radyosu

İLHAN BABA

Radyo Baba Sahibi

Avrupa’da Yılın Türk Gazetecisi

AHMET ÖZAY

Serbest Gazeteci

Avrupa’da Yılın Türk Spor Derneği Ödülü

BEŞİKTAŞ DERNEĞİ e.V.

Yılın Hayırsever Cemiyet Ödülü

ELELE AVRUPA ENGELLİLER VE YAŞLILARA YARDIM KONFEDERASYONU

Yılın Başarılı Sivil Toplum Derneği

BEDRİ YALÇIN

Anadolu Birliği Başkanı

Almanya’da Yılın Gazetecisi

MUSTAFA BOZDURGUT

Yeniposta Gazetesi Sahibi

Yılın Sinema Sanatçısı

MEHMET ULAY

Yılın Başarılı İşletmecisi

NİYAZİ KOÇ

Çeşme Restoran Sahibi

Yılın Avrupa Türk Siyasetçisi

AYHAN YEŞİL

SPD Fürth Meclis Üyesi

Yılın Başarılı Spor Kulübü

BÜLENT BAYRAKTAR

Nürnberg Türkspor Kulübü

Yılın Alman Gazetecisi

JOHACHİM HAUCK