Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı Özkoyuncu'nun önemli başarısı

Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin 2017 Yılı Geleneksel Ödül Töreni yapıldı.
Merkezi Almanya’nın Nürnberg şehrinde bulunan Bavyera Türk Gazetecileri Cemiyeti’nin basın balosu, Nürnberg Bodrum Palas’ta gerçekleşti. Gecede, çeşitli dallarda verilen geleneksel ödüller sahiplerini buldu.
Yılın Belgesel Program Yapımcısı Ödülü, Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı Hülya Özkoyuncu’ya verildi.
Basın balosun barkovizyon gösterisi ile başladı ve Gazeteciler Cemiyeti’nin etkinlikleri ile ilgili olarak 10 dakikalık bir tanıtım filmi gösterildi. Ardından ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bavyera Türk Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Ali Boz, Nürnberg ve çevresinde görev yapan basın mensuplarını bir çatı altında toplamaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.
Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı Hülya Özkoyuncu’nun sunuculuğunu üstlendiği baloda açıklanan Bavyera Türk Gazetecileri Cemiyeti’nin 2017 Yılı Geleneksel Ödülleri’nin sahipleri şu isimlerden oluştu:
Yılın Konsolosu
Nürnberg Başkonsolosluğu adına
MESUT DOĞAN
Yerel Siyasetçi Ödülü
ARİF TAŞDELEN
SPD Bayern Milletvekili
Yaşam Boyu Basın Onur Ödülü
İBRAHİM ERDOĞAN
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri
Yılın Eğitim Ödülü
FEYZULLAH ARSLAN
Emniyet eski Genel Müdürü
Yılın Ekonomi Programcısı Ödülü
ŞEREF ÖZATA
Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı
Yılın Belgesel Program Yapımcısı
HÜLYA ÖZKOYUNCU
Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı
Yılın Gazetecilik Onur Ödülü
MEVLÜT YENİ
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Yılın Sanatçısı
AHMET SELÇUK İLKAN
Avrupa’da Yılın Türk Tiyatrosu
OBJEKTİF KÜLTÜR MERKEZİ
Yılın Türk TV Kanalı
ALİ PAŞA AKBAŞ
Avrupa Türk Kanalı Sahibi
Yılın Avrupa Siyasetçisi
BÜLENT EKREM
FDP Milletvekili Adayı
Yaşam Boyu Onur Ödülü
FARUK AYSU
Yılın Avrupa Türk Radyosu
İLHAN BABA
Radyo Baba Sahibi
Avrupa’da Yılın Türk Gazetecisi
AHMET ÖZAY
Serbest Gazeteci
Avrupa’da Yılın Türk Spor Derneği Ödülü
BEŞİKTAŞ DERNEĞİ e.V.
Yılın Hayırsever Cemiyet Ödülü
ELELE AVRUPA ENGELLİLER VE YAŞLILARA YARDIM KONFEDERASYONU
Yılın Başarılı Sivil Toplum Derneği
BEDRİ YALÇIN
Anadolu Birliği Başkanı
Almanya’da Yılın Gazetecisi
MUSTAFA BOZDURGUT
Yeniposta Gazetesi Sahibi
Yılın Sinema Sanatçısı
MEHMET ULAY
Yılın Başarılı İşletmecisi
NİYAZİ KOÇ
Çeşme Restoran Sahibi
Yılın Avrupa Türk Siyasetçisi
AYHAN YEŞİL
SPD Fürth Meclis Üyesi
Yılın Başarılı Spor Kulübü
BÜLENT BAYRAKTAR
Nürnberg Türkspor Kulübü
Yılın Alman Gazetecisi
JOHACHİM HAUCK
Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin 2017 Yılı Geleneksel Ödül Töreni'nde Yılın Belgesel Program Yapımcısı Ödülü, Kıbrıs Genç TV Program Yapımcısı Hülya Özkoyuncu’ya verildi
Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin 2017 Yılı Geleneksel Ödül Töreni yapıldı.