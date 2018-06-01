Kıbrıs Genç TV, 21. kuruluş yılına özel kutlama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve bazı bakan ve milletvekillerinin de katıldığı, açılış kokteylinin ardından 21.00’de başlayan Elexus Hotel’deki gala gecesinde, Türkiye ve KKTC’den de birçok sanatçı yer aldı

Kıbrıs Genç TV, 21. kuruluş yılını dün akşam düzenlenen geceyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve bazı bakan ve milletvekillerinin de katıldığı, açılış kokteylinin ardından 21.00’de başlayan Elexus Hotel’deki gala gecesinde, Türkiye ve KKTC’den de birçok sanatçı yer aldı.

“Arif V216” filminin oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Seda Bakan, Can Yılmaz, ile oyuncular Meryem Üzerli ve Oktay Kaynarca da Genç TV’nin gecesine katılarak başarı ödülü aldı.

Ayrıca TRT’nin eski spikerlerinden Bülent Özveren, FOX TV’nin CEO’su Kıbrıslı Cenk Soner, modacı Raşit Bağzıbağlı, Türkiye’nin “sanat ve spor yıldızlarının hocası” olarak yılın adamı olan Sami Hamidi gecenin diğer ödül alan isimleri oldu.

Müzikte ise Kıbrıs’ın iki başarılı genci Derviş ve Çağıl İşgüzar ve gecenin sonunda ise Ziynet Sali, yılın müzik ödülünü aldı.

Türkiye’den ayrıca Perran Kutman, Tarık Ünlüoğlu, Gülenay Kalkan, organizatör Erkan Özerman ve Kıbrıslı sanatçı Osman Alkaş da geceye konuk olarak katıldı.

Gecede Elexus Otel’e Turizm Üstün Hizmet Ödülü verilirken Yılın En Başarılı Organizasyon Şirketi ödülü Master of Cyprus’a, Yılın Kuruluşu ödülü Koop Bank’a layık görüldü.

HİLMİ BİRİNCİ

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Birinci, Kıbrıs Genç TV’deki dijitalleşmeyi anlattığı konuşmasında, “21. Yıl, 21. Yüzyıl” söylemine uygun şekilde ilerlemeye devam ederek Genç TV’nin logosunda da değişikliğe gittiklerini aktardı.

Kuzey Kıbrıs’a ve Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığına vurgu yapmak adına Kıbrıs haritasını logolarından hiçbir zaman çıkarmayacaklarını dile getiren Birinci, gece dolayısıyla KKTC’de ilk kez HD yayın yapılacağını da sözlerine ekledi.

TEKİN BİRİNCİ

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci de 21. yüzyılın gerekliliklerini yerine getirmek için sürekli çalıştıklarını, televizyonla birlikte tüm dijital ortamlarda Genç TV’yi halkın beğenisine sunduklarını ifade etti.

TV ve TV haberciliğinin yerini ve güvenilirliğini hiçbir şeyin tutamayacağını anlatan Birinci, Genç TV’nin dönüşümlü olarak müzik ve yemek kanallarını da devreye sokmak istediğini belirtti.

Birinci, demokrasi adına çok sesliliği her zaman önde tutacaklarını da sözlerine ekledi.

ERTAN BİRİNCİ

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci Kıbrıs Türk televizyonculuğunun ayakta kalabilmesi için dijitalleşmeye ve teknolojiye önem vermek gerektiğinin altını çizdi.

31 Mayıs’ın ayrıca Kıbrıs Türk televizyonculuğunun da doğum günü olduğunu söyleyen Birinci, son günlerde kötü haber, kaza, cinayet haberlerinden bunalırken, hiç arkaya bakmadan, enerjiyle, durmadan ileriye gitmek gerektiğini aktardı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de Genç TV’ye verilen “Emek Ödülü”ne de değinen Birinci, konuşmasının sonunda mutlu çocuklar yetiştirmenin önemine vurgu yaptı ve mutlu çocukların mutlu toplumlar ve mutlu bir ülke yaratacağını belirtti.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Genç TV ve First FM olayının bir başarı öyküsü olduğunu belirterek teknolojik gelişmelerin her gün yeni bir dinamizmi ve değişimi de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Yıllar önce tek televizyon ve radyo kanalından dünyaya bakıldığını ve çok seslilikle renkliliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Genç TV’nin ekranını ve mikrofonlarını dünyaya açarak diğer kuruluşlara da örnek olduğunu belirtti.

Akıncı, çok sesliliği teknolojiyle birleştirerek geleceğe taşımak gerektiğini vurguladığı konuşmasında, Türkiye’den Adaya gelen sanatçıları da KKTC’de görmekten mutlu olduğunu ve her zaman KKTC’ye beklediğini dile getirdi.