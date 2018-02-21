KHYD'den Güzelyurt Belediyesi'ne teşekkür etkinliği

Güzelyurt Belediyesi’nin Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile birlikte geçtiğimiz haziran ayında başlattığı “geri dönüşüme gönderelim, kanser hastalarına umut olalım” adlı kampanya devam ediyor.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında giyilmeyen veya kullanılmış kıyafetler ve tekstil ürünleri Kapalı Çarşı’daki bağış noktasına bırakılarak karşılığında teşekkür sertifikası veriliyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği, kampanya ile ilgili Güzelyurt Belediyesi’ne teşekkür amacıyla Cumartesi günü Kapalı Çarşı’da etkinlik düzenleyecek. Dernek, etkinlikte Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Müdürü Süleyman Aldağ ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür sertifikası verecek.
Saat 11.00’de gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar eski veya az kullanılmış kıyafetlerini de teslim edebilecek. Etkinlikte ayrıca çocuklara yönelik oyun, yarış, sihirbaz gösterileri ile gelen konuklara mini bir konser dinletisi sunulacak.