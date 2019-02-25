KAV Geleneksel Orkide Yürüyüşü biletleri internette satışa sunuldu

Kanser Araştırma Vakfı’nın bu yıl 16.sını düzenlediği “Orkide Yürüyüşü” çerçevesinde bir ilk gerçekleşiyor... Orkide Yürüyüşü biletleri internette satışa sunuldu

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) bu yıl 16.sını düzenlediği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nün biletlerini internet ortamında da satışa sundu. KAV’ın ilk kez uygulamaya geçirdiği online bilet satış uygulaması kapsamında yürüyüşe katılmak isteyenler biletlerini vakfın resmi web sayfası https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/ üzerinden 35 TL bağış karşılığı temin edebilecekler.

KAV’dan yapılan açıklamaya göre Innovia sirketinin uzmanlığıyla gerçekleştirilen online bilet satışı oldukça güvenli bir ortamda gerçekleşmekte ve biletlerini internet üzerinden almak isteyenler için herhangi bir risk taşımamaktadır. 16. Orkide Yürüyüşü’ne online bilet almak suretiyle katılacaklara biletleri elektronik posta (e-mail) ile gönderilecek. Katılımcıların KAV’dan kendilerine elektronik posta ile gönderilecek biletlerinin birer çıktısını alıp o çıktı ile yürüyüşe katılmaları gerekecek. Katılımcıların ayrıca biletleri üzerindeki numarayı KAV’ın 0548 855 15 15 numaralı telefonuna kısa mesaj (SMS) olarak göndermeleri de isteniyor.

Kanser Araştırma Vakfı gönüllüleri, biletlerini online alarak Orkide Yürüyüşü’ne katılacak olan destekçilerinin; bilet numaralarını kısa mesaj olarak göndermelerinin önemini vurgulayarak “bu sayede yürüyüşümüze katılacak olanlar ana sponsorumuz Telsim’in yapacağı hediye çekilişine katılarak hediye kazanma şansı yakalayacaklar” uyarısında bulunuyor.

Kanser Araştırma Vakfı’nın Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 10 Mart Pazar günü Kozanköy – Karşıyaka arasındaki parkurda gerçekleştireceği Orkide Yürüyüşü için 4 bölgeden otobüsler kalkacak. Yürüyüşe G.Mağusa’dan katılacakların G.Mağusa belediye binası önünde 07:30’da, Girne’den katılacakların GAÜ giriş kapısı önünde 08.30’da, Güzelyurt’tan katılacakların KKODTÜ kampüsü A Kapısı’nda 08.00’de ve Güzelyurt otobüs terminalinde 09.00’da, Lefkoşa’dan katılacakların Atatatürk Spor Salonu önünde 08.30’da bağış karşılığı aldıkları biletleriyle birlikte hazır bulunmaları gerekiyor.

Kanser Araştırma Vakfı’nın kansere farkındalık yaratmak ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nün bu yıl gerçekleşecek 16.sından elde edilecek gelir, önceki yıllarda olduğu gibi yine vakfın ülkemizde yürüttüğü projelere aktarılacak.

Orkide Yürüyüşü biletlerini online almak isteyenlerin kullanacakları link;

Online Bilet Satışı – Kanser Araştırma Vakfı

https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/

Daha fazla bilgi için; Zehra Fahrioğlu

Tel: 0548 868 05 11 – 0548 863 49 29 – 0548 855 15 15

KAV Adres: Ali Rıza Efendi Cad.Vakıflar İşhanı Kat:1 No: 2 Ortaköy