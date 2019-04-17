Karpaz’daki Ronnas Sahili'nde çevre temizliği yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Temiz Düşün tarafından organize edilen etkinlikte 3 kilometrelik sahil şeridi geniş bir katılımla 09.00-13.00 saatleri arasında temizlendi

Deniz kaplumbağaları Caretta Caretta’ların Akdeniz’de üçüncü büyük üreme alanı olan Karpaz’daki Ronnas Sahili’nde çevre temizliği gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Temiz Düşün tarafından organize edilen etkinlite 3 kilometrelik sahil şeridi katı atıklardan temizlendi.

09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte; “Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı-İskele Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı-Merkez ve İskele Kaymakamlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı-Erenköy Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Karpaz Meslek Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı-Çevre Koruma Dairesi-Gazimağusa Şube Amirliği, İskele, Büyükkonuk, Yenierenköy, Mehmetçik ve Dipkarpaz Belediyeleri IUSARC-AKUT ekipleri, yabancı uyruklu sivil savunma afet acil durum gönüllüleri, Levent Koleji, Çevre Platformu’na üye sivil toplum kuruluşları, Tabipler Birliği ve BRT’den bir ekip” yer aldı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da eşi Meral Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile birlikte Ronnas Sahili’ni ziyaret ederek, temizlik kampanyasına katılan, özellikle öğrencilere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinliğe katılanları kutlayarak, sahilleri ve çevreyi temiz tutmanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığında 3 yıldır Temiz Düşün Çevre Projesi’nin yürütüldüğünü belirterek, hedeflerinin çevre duyarlılığını artırmak, çevreyi temiz tutmak ve temiz olarak korumak ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek olduğunu ifade etti.

“Doğal ve kültürel çevre, tarihi çevre en büyük zenginliğimizdir” diyen Akıncı, bu güzelliklerin sadece ülke insanına değil tüm insanlığa ait olduğunu vurguladı.

İki gün önce Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının tüm insanlığı üzdüğünü kaydeden Akıncı, “Çünkü orası sadece Fransızlara, sadece Paris’e ait bir yer değil tüm insanlığa ait bir yerdir. Tıpkı Apostolos Andres, Hala Sultan ve St. Barnabas’ın olduğu gibi” diye konuştu.

Ronnas Sahili’nin aynı zamanda kaplumbağa yumurtlama alanı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, o nedenle buranın korunması ve yaşatılmasının, korunmuş olarak geleceğe aktarılmasının kaplumbağaların nesli açısından da son derece büyük önemi olduğunu ifade etti.

“Bu sahilleri seçmiş olan kaplumbağaları belli mevsimlerde misafir ediyoruz ve onlar yolunu bulup denize tekrar ulaşıyorlar” diyen Akıncı, “Doğal çevre söylediğim gibi hepimizin ama sadece temizlemek yetmez, bu doğal güzellikleri temiz olarak korumak, muhafaza etmek en önemli görevdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ronnas Sahili’nde bugün kolektif temizlik çalışması yapıldığına dikkat çekerek, bu farkındalığın toplumun tüm katmanlarına dalga dalga yayılmasını temenni etti.