Kaplumbağaları koruma semineri Gazimağusa'da yapıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti işbirliğinde “Kaplumbağa Koruma Semineri” Gazimağusalı hayvan sever ve balıkçılar ile buluştu Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin...

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti işbirliğinde “Kaplumbağa Koruma Semineri” Gazimağusalı hayvan sever ve balıkçılar ile buluştu

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin kaplumbağaların korunması ve sürdürülebilir çevre anlayışıyla imzaladıkları işbirliği protokolü çerçevesinde “Kaplumbağa Bilgilendirme Semineri” çevre dostları ve Mağusa ilçesindeki balıkçıların katılımı ile Gazimağusa’da gerçekleşti.

“Kaplumbağa Bilgilendirme Semineri”nin ikincisi Gazimağusa Belediyesi Gelişim Akademisi Seminer Salonu’nda yer aldı.

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü RobinSnape yönetimindeki semineri Kuzey Kıbrıs Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Gazimağusa Belediyesi çalışanları, Mağusalı Balıkçılar ve “Kaplumbağa gönüllüleri” izledi.

İlk seminer, geçtiğimiz hafta Lefkoşa’da, Kuzey Kıbrıs Turkcell merkezinde yapılmıştı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 2015 yaz döneminde gerçekleştirilmesi planlanan aktivitelerden ikincisi olan “Gazimağusa Bilgilendirme Semineri” yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Kaplumbağalarımıza hep birlikte hayat veriyoruz” sloganı ile başlattığı kampanyanın devamında “Kaplumbağa Yumurtlama Gözlemi”, “Sahil Temizliği” ve “Bebek Kaplumbağaların Denize Bırakılması” etkinlikleri yapılması da planlanıyor.

KAPLUMBAĞA KORUMA EVİ DE DEVREYE GİRECEK

Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış’ın yaptığı açıklamada “Kurulduğumuz günden itibaren ülkemizin en değerliziyaretçileriolankaplumbağalarsosyalsorumlulukprojelerimiziniçindeönemlibiryertutmuştur.KaplumbağalarıKorumaCemiyetiile eğitim çalışmaları ile başlayan işbirliğimizin bu yıl da önemli sonuçlar vermesini bekliyoruz.Kaplumbağalarımızın yumurtladıkları sahilleri temizleyecek, hep birlikte kaplumbağa gözlemi yapacak, yeni yavruları sahile bırakacağız. Çevre Bakanlığı ile birlikte yaralı kaplumbağaları iyileştirme için ‘Kaplumbağa Koruma Evi’nin de devreye girmesi için çalışıyoruz” dedi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çevre odaklarından bahseden Barış “Bugüne kadar adamıza çevre konusunda birçok yatırım yaptık. Yeni ormanlar yaratmak için 70 bini aşkın fidan diktik, sahil temizliği yaptık, “Let’s Do It” kampanyasına çalışanlarımızın katkılarıyla en geniş katılımı sağladık ve kaplumbağaların korunması konusunda birçok projeye imza attık. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ile ve kaplumbağa gönüllülerimiz ile bu yıl da çok güzel işleri hayata geçireceğimize inanıyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

BALIKÇILARA ÖZEL BİLGİLER

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü RobinSnape, yaptığı sunumda ülkemizdeki kaplumbağa türleri ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Snape,dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasından Caretta Caretta ve CheloniaMydastürlerinin Akdeniz'de yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs’ın kaplumbağalar için önemini vurgulayanSnape, denizin ve doğanın korunmasının kaplumbağaların yaşamlarını sürdürmesi için şart olduğunu belirtti. Kıbrıs’taki uluslararası araştırma çalışmaları ve yapılan anket sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü RobinSnape, “Kaplumbağaların korunması konusunda özellikle balıkçıların yapması ve yapmaması gerekenler” konusunda bilgi verdi.

Hayatlarını denizden kazanan balıkçıların avlanırken kaplumbağalara zarar vermemek için nelere dikkat etmesi gerektiğini detaylarıyla anlatan Snape, “Gece avlanan balıkçılar için ağlara takılan led ışıkların kaplumbağaları ağlardan uzak tuttuğunu, bunun da avlanma esnasında kaplumbağa ölüm ve yaralanma oranlarını %50 azalttığını” dile getirdi.