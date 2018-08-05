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“Kansere neden sadece baz istasyonları değil”

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Sağlık Bakanlığı, “Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda konferans düzenledi. Konuşmacı Doç. Dr. Hür Hassoy “Sadece baz istasyonları değil, çevre kirliği, tüketilen gıdalar, genetik yapı da kansere neden olabilir”

“Kansere neden sadece baz istasyonları değil”
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Sağlık Bakanlığı, “Baz istasyonlarının olası sağlık etkileri" konusunda konferans düzenledi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hür Hassoy’un sunum yaptığı konferans İskele Boğaztepe Lokali’nde, bölge halkının katılımıyla gerçekleşti. Konferansa Sağlık Bakanı Filiz Besim de katıldı.
Hassoy, Sağlık Bakanlığı’nın bölge halkının baz istasyonu hakkında endişelerine duyarlı olarak, bu konferansı düzenlemesinin son derece önemli olduğunu kaydederek, katılımcılara ve bakanlığa teşekkürlerini sundu. 
Baz istasyonları ile elektromanyetik dalgalar yayan aletlerin sağlık üzerindeki olası etkileri konusunda bilgi veren Hassoy, elektromanyetik alanların vücut üzerindeki etkilerini azaltmak, sağlığı bu etkenlerden korumak ve daha doğal yaşamak için uygulanabilecek yöntemleri katılımcılarla paylaştı.
2003’den bu yana baz istasyonlarının sağlığa etkileri konusunda çalışmalar yaptığını belirten Hassoy, “Bazı araştırmalar baz istasyonlarının sağlığa etkisi olduğunu, bazıları da olmadığını savunuyor. Sadece baz istasyonları gibi etkiler değil, çevre kirliği, tüketilen gıdalar, genetik yapı da kansere neden olabilir” dedi.
Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydonozcu Kara, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol da konferansta katılımcılara bilgi aktardı. 
 

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