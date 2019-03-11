Kansere karşı tek yürek

Kanser Araştırma Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Orkide Yürüyüşü dün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Kanser Araştırma Vakfı’nın kanser hastalığına karşı toplumsal bilinci artırmak ve kanser konusundaki araştırmalara katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nün 16’ıncısı dün Kozanköy-Karşıyaka arasında gerçekleştirildi.

Ülkenin dört bir yanından genci yaşlısı, bebeği, çocuğu, yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, baştan sona renkli görüntülere sahne oldu.

Telsim ana sponsorluğunda Kozanköy-Karşıyaka güzergâhında yapılan yürüyüşe yönelik katılımcılar için ilçelerden otobüs kaldırıldı ve Kozanköy’e gidildi.

Saat 10.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüşe katılan vatandaşlara kırmızı balonlar takdim edildi.

Mola yerinde hellimli, zeytinli, çörek hellim gibi çeşitli yiyeceklerin satışa sunulduğu etkinlikte, kahveler yudumlandı, taze sıkılmış portakal suları içildi.

Yaşlıların bastonlarıyla, bebeklerin de bebek arabalarında yer aldığı yürüyüş esnasında renkli görüntüler yaşandı.

Karşıyaka İlkokulu önünde son bulan yürüyüşün ardından varış noktasında toplanan kalabalık, kanserden hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve “You Will Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksiniz)” adlı şarkı çalındı.

Öte yandan her yıl yürüyüşün final bölümünde gerçekleştirilen folklor ve dans gösterileri ise eski Başbakan İrsen Küçük'ün vefatı nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Etkinliğin sonunda konuşma yapan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, insanların desteğiyle, kanserle mücadelede önemli adımlar atılacağına inandığını söyleyerek, yürüyüşten elde edilecek gelirlin, kanser konusunda yapılacak çalışmalarda kullanılacağını belirtti.