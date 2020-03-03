Kansere karşı el ele

Kanser Araştırma Vakfı’nın bu yıl 17. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Buffavento Yolu ve Taşkent Piknik Alanı istikametinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 17. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Telsim ana sponsorluğunda Buffavento Yolu ve Taşkent Piknik Alanı istikametinde önceki gün gerçekleşti. Lemar, Big Rent Trading Bigibox, Özerlat ve Play FM’in de desteklediği yürüyüşte toplam 9km’lik bir alan binlerce kişi hep birlikte yürüdü.

“Kanseri Yenmek için Yürüyoruz” sloganıyla düzenlenen yürüyüş uzun yıllardır kanser konusunda halkı bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla düzenleniyor. Bilet satışlarının geliri ise KAV’a araştırmalar için bağışlanıyor. Yürüyüş, büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

Saat 10:00’da başlayan yürüyüş öncesinde KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Tanpınar, kanser mücadelesinin büyük ve uzun bir mücadele olduğuna vurgu yaptı. Tanpınar, Telsim olarak bu uzun mücadelenin sembolü olan orkide yürüyüşünde KAV’a destek vermekten ve KAV ile birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirmekten dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.

Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ise kansere karşı mücadeleyi misyon edindiklerini belirterek kanser konusunda Kuzey Kıbrıs’ta araştırma yapan tek vakıf olduklarının altını çizdi. Prof. Dr. Camgöz, kanser konusunun birlikte hareket edilmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, her yıl vakıf olarak ilerleme raporu yayınladıklarını ve kanser ile ilgili çalışmalarda geldikleri durumu kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

Kanser Araştırma Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 17’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü’nden elde edilen gelir, KKTC’de çevre faktörünün kanser üzerindeki etkileri ve yeni ilaç geliştirilmesi üzerine doktora seviyesinde yürütülen çalışmalara aktarılacak.