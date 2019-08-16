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Kanser hastalarına Londra’dan iki bin stg bağış

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Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Yaza Merhaba Yardım Gecesi etkinliği düzenledi. Gecede toplanan 2 bin 165 sterlin, derneğe bağışlandı

Kanser hastalarına Londra’dan iki bin stg bağış
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Düzenlenen konserli yardım gecesinde, İbrahim Özduran, Kerem Ergen ile Anıl Göçen ve Orkestrası sahne aldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, etkinlikte yaptığı konuşmada; Londra Yardım Melekleri Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin, derneğin kurulduğu yıllardan beri desteklerini hiç esirgemediklerini dile getirdi. Kocaismail, bağışlanan parayla 30 hastanın tedavi masraflarına katkı konulacağını ifade etti.

Kocaismail, toplanan kıyafetlerin de derneğe gönderildiğini ve hastalara şifa olduğunu belirterek “Desteklerini hiç esirgemeyen Londra’da yaşayan gönüllü dostlarımız, iyi ki varsınız” dedi.

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