"Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" Yarışması'na son başvuru 1 Mart'ta

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile İlköğretim Dairesi işbirliğinde gerçekleştirilecek “Kalbimdeki Dr. Küçük” konulu resim yarışmasına son başvuru 1 Mart’a kadar yapılabilecek.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 112. yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilecek resim yarışması, KKTC ‘deki devlet ve özel okullarda öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak.

Resim yarışmasının ödül töreni ve sergisi ise, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğum yıldönümü olan 14 Mart Çarşamba saat 17.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.