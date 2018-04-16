Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün

Kalavaç köyünde düzenlenen “7’inci Gıbrızlı Kültür Sanat Etkinliği” yine Kıbrıs’a ait çeşitli ürünlerin satılması ve kültürel etkinliklerle adından söz ettirdi

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Kalavaç köyünde dün “7’inci Gıbrızlı Kültür Sanat Etkinliği” yapıldı. Etkinliğe Başbakan Tufan Erhürman da katıldı.

BRT’nin haberine göre, Gıbrızlı Kültür Sanat Etkinliği süresince gıda güvenliği testi ve mağaracılık tanıtımı yapıldı.

Gerek Kalavaçlıların ürettiği ürünler, gerek ülkede yetişen sebze ve meyveler satılırken, Kıbrıs kültürüyle bezenmiş kültürel etkinliklerin yapıldığı Gıbrızlı Kültür Sanat Etkinliği yine oldukça yoğun bir ilgi gördü.



Başbakan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kalavaç’ın kültür sanat merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Erhürman, “Kalavaç, küçücük bir köyden ne yaratılabilir, bu memlekete nasıl örnek olunabilir ve biz Kıbrıslı Türkler istersek yaparız mesajı nasıl verilir bunu gösterdi” dedi.