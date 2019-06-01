Kadınların hünerleri sergilendi

Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu yılsonu sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu yılsonu sergisinin açılışını yaptı.

Meral Akıncı, Mormenekşe Kültür Salonu’nda yer alan serginin açılışında yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarının, kadınların kendilerini daha özgür hissedecekleri, özdenetimlerini, seçim yapma ve karar verebilme kapasitelerini geliştirebilecekleri, sosyalleşip sorunlarını paylaştıkları, başkalarının deneyimlerinden çözümler ürettikleri bir yapı olduğunu söyledi.

Mormanekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu’na katılan kadınlar, Leyla Bayramoğlu eğitmenliğinde, ikisi nakış teknikleri, üçü de geri dönüşüm olmak üzere beş konuda çalışma yaptı.