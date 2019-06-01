 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
7 0
Oero’dan SOS’e destek
Oero’dan SOS’e destek
8 0
 
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
56 0
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
7 0
Güven oylaması bugün
Güven oylaması bugün
5 0
Bayram için geri sayım başladı
Bayram için geri sayım başladı
3 0
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
16 0
banner82

Kadınların hünerleri sergilendi

banner27

Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu yılsonu sergisi açıldı

banner262
Kadınların hünerleri sergilendi
banner267

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu yılsonu sergisinin açılışını yaptı.
Meral Akıncı, Mormenekşe Kültür Salonu’nda yer alan serginin açılışında yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarının, kadınların kendilerini daha özgür hissedecekleri, özdenetimlerini, seçim yapma ve karar verebilme kapasitelerini geliştirebilecekleri, sosyalleşip sorunlarını paylaştıkları, başkalarının deneyimlerinden çözümler ürettikleri bir yapı olduğunu söyledi.
Mormanekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu’na katılan kadınlar, Leyla Bayramoğlu eğitmenliğinde, ikisi nakış teknikleri, üçü de geri dönüşüm olmak üzere beş konuda çalışma yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.