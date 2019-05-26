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Kadınlar iftar yemeğinde buluştu

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu’nun geleneksel iftar yemeği etkinliğine katılan Lefkoşa bölgesinden kadınlar keyifli saatler yaşadılar

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Kadınlar iftar yemeğinde buluştu
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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu’nun geleneksel iftar yemeği Lefkoşa’daki Hidden Garden'da düzenlendi.

Lefkoşa bölgesinden kadınların yoğun katılım gösterdiği iftar sofrası oldukça  keyifli geçti.

Etkinlikte konuşan Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Halide Tunceri, Ramazan ayının her zaman olduğundan daha çok dayanışmanın, kardeşliğin ve  paylaşmanın  öne çıktığı bir zaman olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türklerinin milli değerlerine sahip çıktığı gibi dini inançlarını  da  uygularken,   dürüst, doğru ve iyi insan olmayı çok  önemsediğini ifade eden Tunceri,  katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.

Yemekte katılımcılarla hep beraber olmanın önemine dikkat çeken Genel Başkan  Gülten Feridun ise bu dayanışmanın hiç bir zaman eksilmemesini  temenni etti..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yüzüncü yılının da  kutlandığı yemekte, maniler, şarkılar okunarak keyifli saatler yaşandı.

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