Kadınlar iftar yemeğinde buluştu

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu’nun geleneksel iftar yemeği etkinliğine katılan Lefkoşa bölgesinden kadınlar keyifli saatler yaşadılar

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu’nun geleneksel iftar yemeği Lefkoşa’daki Hidden Garden'da düzenlendi.

Lefkoşa bölgesinden kadınların yoğun katılım gösterdiği iftar sofrası oldukça keyifli geçti.

Etkinlikte konuşan Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Halide Tunceri, Ramazan ayının her zaman olduğundan daha çok dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın öne çıktığı bir zaman olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türklerinin milli değerlerine sahip çıktığı gibi dini inançlarını da uygularken, dürüst, doğru ve iyi insan olmayı çok önemsediğini ifade eden Tunceri, katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.

Yemekte katılımcılarla hep beraber olmanın önemine dikkat çeken Genel Başkan Gülten Feridun ise bu dayanışmanın hiç bir zaman eksilmemesini temenni etti..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yüzüncü yılının da kutlandığı yemekte, maniler, şarkılar okunarak keyifli saatler yaşandı.