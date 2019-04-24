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Kadınlar Birliği Girne Şubesi'nden anlamlı bağışlar

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Kadınlar Birliği Girne Şubesi'nden anlamlı bağışlar
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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Girne Şubesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 2 bin 500 TL ve ikinci el kıyafet, cam eşyası, oyuncak bağışı yaptı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, para ve eşyalar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Girne Başkanı Mübeccel Kutay ve bazı üyeleri tarafından Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’e takdim edildi.

Kocaismail, yaptığı konuşmada, para bağışıyla 4 kanser hastasının ilaç giderinin karşılanabileceğini ifade etti ve Mübeccel Kutay ile üyelerine duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

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