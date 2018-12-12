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Kadınlar Birliği Antalya’da etkinliğe katıldı

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez ve Şube temsilcileri, yüce Ata'mızın Türk Kadınına 5 Aralık Seçme ve Seçilme hakkını verişinin 84. Yıl dönümü dolayısıyla, Türk Kadınlar Birliği Antalya Şubesinin düzenlediği etkinliğe katıldı.

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Kadınlar Birliği Antalya’da etkinliğe katıldı
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Her zaman güç birliği içinde olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve Türk Kadınlar Birliği başkan ve üyeleri gün dolayısıyla yapılan etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnet duygularını bir kez daha ifade ettiler.

Yapılan etkinlikte pek çok ülke kadının çok öncesinden değer verilen ve çok önemli bir hakla buluşturulan Türk kadınları gururla ve onurla Atasının ilke ve devrimlerine olan bağlılıklarını kuvvetle tekrarladıkları bildirilirken, bu konuda görüşler de panelde ortaya kondu.

Kadın haklarının korunup kollanmasının ve daha da geliştirilmesinin vurgulandığı panel programları sonrasında kadına karşı şiddetin protesto edildiği kortej yürüyüşüne de katılan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Antalya şehir meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Birlik geçtiğimiz gün adaya döndü.

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