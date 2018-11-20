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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

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Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım Pazar günü, kadın cinayetlerinin önüne geçilememesi, kadınlar için etkili bir koruma uygulaması geliştirilemediği gerekçesiyle eylem yapacak.

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre eylem, saat 16.30’da İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Meclis önünde eş zamanlı olarak bildiri okunmasıyla başlayacak.

Açıklamada, gece kulüplerinde kadınların seks kölesi olarak çalıştırıldığı, kadınların şikâyetlerinin polis tarafından ciddiyetle ele alınmadığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne kadınların şiddete karşı korunmasına yönelik yeterli bütçe ayrılmadığı kaydedildi.

Bu arada açıklamada milletvekillerine, bütçe görüşmeleri sürerken sorumluluklarını hatırlamak amacıyla Meclis önünde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve koruyucu bir mekanizma geliştirilemediği için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde de eylem tasarlandığı ifade edildi.

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