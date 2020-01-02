banner255
banner69
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
27 0
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
23 0
 
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
11 0
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
116 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
27 0
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
95 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
19 0
banner355

Kadına Karşı Şiddet Sergisi

banner27

YDÜ’de “Kadına Karşı Şiddet Sergisi” düzenlendi

Kadına Karşı Şiddet Sergisi

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ile Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı iş birliğinde makyaj öğretmeni Safiye Yalnız ve öğrenciler tarafından “Kadına Karşı Şiddet Sergisi” düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin ‘Mezuniyet projesi’’ dersi kapsamında organize edilen serginin açılışını, Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber yaptı. Kadına karşı şiddet sergisinde, bölüm öğrencileri tarafından şiddete uğrayan kadınların gerçek hayat hikayeleri saç ve makyaja yansıtıldı.

Kadına karşı şiddet sergisinin düzenleme amacının kadın şiddetlerinin son bulması olduğunu belirten Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, kadına yönelik şiddetin, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorun olduğunu vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, kadına yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik şiddete karşı hayır demek için toplumun gereken dayanışmayı ve hassasiyeti göstermesi gerektiğini, kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, ayıca sergiye katkılarından dolayı Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay’a ve Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü makyaj öğretmeni Safiye Yalnız’a teşekkürlerini sundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.