İzle-Tartış’ta “Ben Daniel Blake” filmi gösterilecek

Baraka Kültür Merkezi tarafından düzenlenen İzle-Tartış etkinliğinde Ben Daniel Blake filmi gösterilecek.
Merkez’den verilen bilgiye göre, film, cumartesi saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi’nde ücretsiz gösterilecek. İzle-Tartış etkinliği Baraka Kültür Merkezi tarafından aylık düzenleniyor.
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