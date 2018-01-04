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İzle-Tartış’ta “Ben Daniel Blake” filmi gösterilecek

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İzle-Tartış’ta “Ben Daniel Blake” filmi gösterilecek
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Baraka Kültür Merkezi tarafından düzenlenen İzle-Tartış etkinliğinde Ben Daniel Blake filmi gösterilecek.

Merkez’den verilen bilgiye göre, film, cumartesi saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi’nde ücretsiz gösterilecek. İzle-Tartış etkinliği Baraka Kültür Merkezi tarafından aylık düzenleniyor.

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