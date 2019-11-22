İzcilerden anlamlı yürüyüş

Mesarya İzcilik Birimi, “15 Kasım Cumhuriyet Yürüyüşü” adı altında düzenlediği etkinlikte marşlar ve şarkılar söyledi, Atatürk ilkelerini ve cumhuriyetin önemini bir kez daha vurguladı

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı izci birimleri yürüyüş düzenlediler. Ülkemizde faaliyette olan Mesarya İzcilik Birimi ‘15 Kasım Cumhuriyet Yürüyüşü’ adı altında düzenlediği etkinlikte oldukça renkli görüntüler yaşandı. Mesarya bölgesindeki Vadili, Serdarlı, Cihangir-Düzova, Balıkesir-Meriç ve Şht. Salih Terzi İlkokullarında bulunan izci grupları ve liderleri İskele bölgesinde geçtiğimiz günlerde yürüyüş gerçekleştirdiler. Kalabalık bir katılımla ve neşeli geçen ‘15 Kasım Cumhuriyet Yürüyüşü’ boyunca marşlar ve şarkılar söyleyen izciler Atatürk ilkelerini, cumhuriyetin önemini bir kez daha vurgulayarak geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösterdiler.