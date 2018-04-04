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İzciler, kültür gezisinde buluştu

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Mesarya bölgesi izcileri, Ankara – Eskişehir Kültür Gezisi’ne katıldı

İzciler, kültür gezisinde buluştu
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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesarya bölgesi izcileri, Baykan Akgür başkanlığında 10 lider ve 36 izci ile beraber Ankara – Eskişehir Kültür Gezisi’ni gerçekleştirdi.

22-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen gezide izciler Ankara’da Atatürk’ün  ebedi istirahat yeri olan Anıtkabir’ i ziyaret edip Ata’ya saygı ve özlemlerini dile getirip karanfil bıraktılar. Ayrıca Ankara’da 1. ve 2. Meclisleri gezerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olan izciler burada Hak- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından Emek Konukevi’nde ağırlandılar.

Mesarya Bölgesi İzcileri Eskişehir Gezisinde ise Odun Pazarı evlerini, Sazovapark’ı ve Balmumu Müzesini gezip bilgi dağarcıklarını  zenginleştirirlerken, üç gün boyunca kendilerine eşlik eden yetkililere teşekkürlerini de ilettiler.

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