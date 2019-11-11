ITÜ-Telsim Kuzey Kıbrıs, Future Lab hizmete açıldı

Telsim ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs, Future Lab’ı İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi’nde açtı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık Bakanı Ali Pilli, birçok milletvekili, bürokrat, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, BTHK Başkanı Doç.Dr. Kadri Bürüncük, İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, Türkiye Vodafone İcra Kurulu Başkanı Colman Deegan, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve birçok iş insanı katıldı.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya konuklara hoşgeldin konuşması yaptıktan sonra açılış konuşmalarına geçildi.

AKINCI: “BİLİM, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR SANATLA BU İZOLASYONLAR KIRILABİLİR”

Konuşmasının başında, dönemin Lefkoşa Türk Belediye Başkanı olarak Belediyeler Birliği Kurucu Başkanı sıfatıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin genel merkez olarak kullandığı binanın restorasyonunu gerçekleştirirken her daim aklında bölgedeki diğer binaların akıbetinin ne olacağı sorusunun olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İTÜ Kuzey Kıbrıs-TELSİM Future Lab’ın, tarihi çevre bilinciyle, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan İTÜ Kuzey Kıbrıs binasında hizmet verecek olmasından duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenci olduğu yıllardaki teknolojik koşullara da konuşmasında değinen Cumhurbaşkanı, 0 ile 1 rakamlarının bir araya gelerek dijital devrime yol açacağını 1980’li yıllarda Amerikalı fütürist yazar Alvin Toffler’in kitaplarında okuduğunu anımsatarak, son 20 yılda dünyada yaşanan hızlı teknolojik ilerlemelere vurgu yaptı.

Yıllardır süren izole edilmişlik ve ambargoların, KKTC’nin en büyük problemi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, bilim, bilişim, teknoloji ve kültür sanatla bu izolasyonların kırılabileceğine vurgu yaptı. “Burada üretilecek olan yepyeni ve insanlığın hizmetine sunulacak bir fikir; hangi milletten, din ve ideolojiden olursa olsun herkes tarafından kucaklanabilecektir. Dolayısıyla ben buradan çıkacak olan fikirlerin sadece bizim sınırlarımızla sınırlı kalmayacağını ve dünyaya açılan yeni bir pencere olacağını değerlendiriyorum” diyen Cumhurbaşkanı, merkezin hayata geçmesinde emek koyanları tebrik ederek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı; “1960’larda bilgisayarlar bir oda büyüklüğündeyken ve telefon, televizyon, bilgisayar ayrıyken, şimdi hepsi küçüldü ve cebimize girdi. Teknoloji çok hızlı büyümekte ve gelişmekte, dolayısıyla hayatımızın çok önemli bir parçası olmaktadır.”

TATAR: “DÜNYAYA BAĞLANMA ADINA FEVKALADE ÖNEMLİDİR.”

Başbakan Ersin Tatar; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi markalarıyla değerlerini yaratabiliyor. Bu bakımdan İTÜ’yü ve Telsim’in iş birliğini çok takdir ediyorum. Dünyaya bağlanma adına fevkalade önemlidir.” dedi.

Annan Planı döneminde ‘dünyaya bağlanıyoruz’ şeklind epropaganda yapıldığını kaydeden Tatar “Asıl şimdi dünyaya bağlanıyoruz” ifadesini kullandı. İTÜ’nün ve Telsim’in KKTC’ye ilk geldiği dönemleri de hatırladığını söyleyen Başbakan Tatar, iki kurumun işbirliğinin sürmesini diledi.

BAŞÇERİ: “YATIRIMLARIN BÜYÜMESİNİ DİLİYORUM”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyüelçisi Ali Murat Başçeride açılışta yaptığı konuşmada, yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. Başçeri, “Ülkemin en köklü üniversitesi İTÜ’nün Kıbrıs’ın ilk GSM Operatörü Telsimle birlikte yapmış oldukları Future Lab konseptli yatırımın önümüzdeki yıllarda büyümesini diliyorum.” dedi.

ATAKAN: İSTANBUL’DAKİ FUTURE LAB’IN BENZERİNİN BURADA OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ

Bayındırlık ve Ulaştırman Bakanı Tolga Atakan; Birçok alanda ilklerin öncüsü olan Telsim’i bir kere daha tebrik ediyorum. Çok kısa bir süre önce, Türkiye’deki Vodafone Future Lab’ı ziyaret etme şansım oldu ve çok etkilenmiştim, bunun benzeri neden ülkemizde yok derken Telsim Genel Müdürü Alper, çok kısa bir süre sonra Kıbrıs’ta da açılacağının müjdesini vermişti. Dolayısıyla bu kıymetli girişimden ötürü Telsim ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum, İTÜ’yü de bu güzel ev sahipliği için tebrik ediyorum ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

BÜRÜNCÜK: “KATMA DEĞERLİ HİZMETLERE YAPILAN YATIRIM ÖNEMLİ”

BTHK başkanı Doc. Dr. Kadri Bürüncük; “Inovasyon son derece önemli ve Future Lab’ın çok önemli bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. Üniversiteyle şirketlerin biraraya gelmesi çok önemli, BTHK olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ülkemiz bir üniversite ülkesi dolayısıyla bilişim ve yazılım sektöründe katma değerli hizmetlere yapılan yatırım ve araştırmaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

DEEGAN: “TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye İcra Kurulu Başkanı Colman Deegan ise konuşmasını türkçe olarak yaptı. Deegan, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza, bugün bizleri onurlandırdıkları için, ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerime işbirliğimiz ve kıymetli destekleri için, Sayın Rektör’e ve tüm İTÜ yetkililerine, teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs’ta bir ilki gerçekleştirmekten ve adaya inovasyon getirmekten gurur duyuyoruz. Vodafone, IoT alanında bir dünya lideri. Adanın dijital dönüşümüne liderlik etmekten de onur duyuyoruz. İTÜ ise Türkiye’de 250 yıllık geçmişi ile birçok ilklere imza atmış, teknik eğitimin öncüsü, çok değerli bir Üniversitemiz. Bu iki büyük gücün Kıbrıs’taki birleşmesinden doğan İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim Future Lab’i hizmete açıyoruz. Future Lab, farklı sektörlere yönelik IoT çözümlerimizi sergilediğimiz bir teknoloji merkezi. Kuzey Kıbrıs’ın “Teknoloji Üssü” olmasını hedefliyoruz. Amacımız, Kuzey Kıbrıs’ta akademik çevreler ve iş ortaklarımızla birlikte, yeni nesil teknolojiler üreterek dünyaya ihraç etmek. İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim Future Lab hepimize hayırlı uğurlu olsun!” şeklinde konuştu

Açılışın ardından konuklar, inovasyon merkezi olarak hizmet verecek İTÜ Kuzey Kıbrıs-TELSİM Future Lab’ı ziyaret ederek bilgi aldı.

İTÜ KUZEY KIBRIS TELSİM FUTURE LAB NEDİR?

İŞLETMELERE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ BİZZAT DENEYİMLEME FIRSATI SUNULACAK

Teknolojinin merkezi olarak anılan 'İTÜ Kuzey Kıbrıs Telsim Future Lab'da Vodafone'un IoT ve 5G'de geliştirdiği en yeni çözümler sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunulacak. Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Vodafone'un Türkiye'den sonra KKTC’de kurduğu merkez, bir üniversite ile iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.