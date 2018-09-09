“İthal kriz değil..Bağımlılık krizi”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, son günlerde yaşanan ekonomik krizin, “ithal kriz” değil “bağımlılık krizi” olduğunu dile getirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, konuşmasında, hükümet olarak en kısa zamanda Belediyeler (Değişiklik) Yasası'nı geçireceklerini kaydetti.

Çeşitli yasaların hazırlandığını ama bir türlü yürürlüğe konamadığına dikkat çeken Özyiğit, hükümetin öncelikli yasalarından birinin de Belediyeler Yasası’nıda değişiklik öngören tasarı olduğunu söyledi.

Özelde sendikalaşmanın önemine de değinen Özyiğit, Basın-İş Yasası’nda yapılan iyileştirmeyi örnek gösterdi.

Özyiğit, son günlerde yaşanan ekonomik krizin, “ithal kriz” değil “bağımlılık krizi” olduğunu dile getirdi.

Cemal Özyiğit, Kıbrıslı Rumlara da seslenerek, “Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı her gün, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal yönden Türkiye’ye bağımlılığı artmaktadır. Bu nedenle biran önce Kıbrıs’ta barış diyoruz. Hep birlikte mücadele etmemiz kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak bir dizi tedbir almaya çalıştıklarını ve KDV’de düşüş yaptıklarını fakat fırsatçı bazı kesimlerin halen zam yaptığına dikkat çeken Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde denetlemelerin de sürdüğünü kaydetti.